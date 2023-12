Riapre il teatro della Concordia. Domenica il concerto inaugurale

Appuntamento importante, domenica prossima, per gli amanti della cultura e della storia locale. Dopo circa 7 mesi di chiusura per rendere possibili i lavori di efficientamento energetico, riaprirà al pubblico il Teatro della Concordia di San Costanzo. Durante questo periodo, il prezioso scrigno d’arte della Valcesano, risalente alla metà del 18esimo secolo, è stato oggetto di significativi interventi per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento e di illuminazione, che hanno richiesto un impegno di 342mila euro; 250mila dei quali arrivati dal Ministero della Cultura attraverso il Pnrr, mentre la restante parte è stata investita dal Comune con fondi propri.

"Lavori di estrema rilevanza – sottolinea, anche a nome dell’assessore Annamaria Sabatini e degli altri componenti della giunta il sindaco Filippo Sorcinelli -, che oltre a migliorare gli effetti scenici, ci consentirà di rispettare di più l’ambiente e un risparmio significativo sulle bollette". La cerimonia di riapertura del teatro prenderà il via alle 18 con i saluti istituzionali, seguiti dal concerto del ‘Trio Vitruvio’ dell’Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini su musiche di Haendel, Rossini e Morricone. A seguire, la consegna degli attestati di merito agli studenti che nello scorso anno scolastico si sono distinti negli esami della secondaria di primo grado ‘Vincenzo Monti’.

Sandro Franceschetti