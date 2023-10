Riapre la chiesa di San Decenzio: "Visite guidate, anche alla cripta"

Le scosse di terremoto del mattino del 9 novembre 2022 colpirono anche la chiesa San Decenzio del cimitero centrale. Da quel giorno, per motivi di sicurezza, è stata chiusa, ma verrà riaperta dopo un anno, in occasione della festività di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti, il 1º e il 2 novembre prossimi, per proseguire con le funzioni all’Ottavario dei morti che si concludono proprio il 9 novembre. Il calendario religioso prende il via da mercoledì dedicato a tutti i Santi con la messa alle 10 e il rosario alle 15, quindi alle 15,30 è in programma la celebrazione eucaristica officiata da monsignor Sandro Salvucci.

Giovedì 2 novembre, ricorrenza dei Defunti, le funzioni si aprono alle 10 con la santa messa dell’arcivescovo, seguita dalla deposizione di una corona alla memoria dei caduti della seconda guerra mondiale, in presenza di autorità civili e militari. Dal 2 al 9 novembre è previsto l’Ottavario dei morti con rosario alle 15 e santa messa alle 15,30. Una rinascita molta attesa quella di San Decenzio considerata da alcuni studiosi la chiesa più antica di Pesaro la cui proprietà è del Comune e custodita, da oltre 100 anni, dai frati francescani dei Cappuccini.

"Finalmente – afferma padre Marzio Calletti, parroco dei Cappuccini -. Questa riapertura ci permette di stare a contatto con tante persone che frequentano abitualmente il cimitero condividendo la sofferenza per aver perso i propri congiunti e per dare un messaggio di speranza annunciando la vita eterna. Dopo la chiusura della chiesa, ora abbiamo la gioia di poter riprendere il nostro servizio liturgico e di presenza nel cimitero centrale di Pesaro".

Sulla riapertura della chiesa interviene anche il Pd, con Anna Maria Mattioli, presidente Commissione cultura del Comune: "Ora – scrive Mattioli – potremo finalmente procedere all’attuazione della nostra mozione di indirizzo – aggiunge Mattioli con il segretario Pd, Giampiero Bellucci – poi votata all’unanimità in consiglio comunale, che vuole focalizzare l’attenzione su 5 punti cardine: cura e custodia della Chiesa e della Cripta di San Decenzio; programmazione aperture con visite guidate alla Chiesa stessa, ivi compresa la Cripta sottostante, a cura delle guide turistiche pubbliche e private; visita fissa ogni terza domenica del mese in concomitanza con la Stradomenica;  programmazione con le scuole per le visite d’istruzione da inserire nel loro percorso di studi: collaborazione col Fai, il fondo ambiente italiano, per aperture straordinarie nelle giornate a loro dedicate con formazione dei “piccoli ciceroni”"

"Oltre alla fruizione della Cripta visto il suo inestimabile valore storico e archeologico, mi preme attuare al più presto - aggiunge la presidente della commissione Cultura – anche il percorso culturale con la localizzazione delle tombe monumentali cariche di storie e architetture in cui riposano famiglie nobiliari, scrittori, musicisti e artisti pesaresi famosi. Questa programmazione in forma molto ridotta, ma su modello del Cimitero parigino Père-Lachaise, ci darà l’opportunità per ricreare la memoria collettiva e lo storico fascino commemorativo per non disperdere la memoria dei pesaresi illustri ivi sepolti".

Luigi Diotalevi