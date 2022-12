Riapre la guardia medica Week end garantiti a gennaio

Un piccolo passo avanti dopo due mesi consecutivi di completa chiusura. Da una comunicazione informale di Asur agli amministratori di Mondolfo è emerso che nel mese di gennaio la guardia medica, nel Comune della bassa Valcesano (alla Casa della Salute, ex ospedale ‘Bartolini’), sarà operativa in tutti i weekend, sia nei turni diurni, che il sabato dalle 10 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 20, sia in quelli notturni, che iniziano alle 20 per terminare alle 8 del mattino successivo. Per gli oltre 14mila abitanti di Mondolfo e Marotta è sicuramente una notizia confortante, anche se l’obiettivo che tutti auspicano è quello di un ripristino totale del servizio, con la copertura anche dei turni notturni infrasettimanali.

Del resto, nella quarta città della provincia per popolazione, nella quale ci sono due case di riposo e residenze protette e una Rsa (residenza sanitaria assistenziale), la guardia medica appare quanto mai necessaria. Ma c’è da fare i conti, come ormai anche i cittadini sanno benissimo, con le oggettive difficoltà a reperire i medici che, per quanto riguarda Mondolfo, ha portato alla completa interruzione della continuità assistenziale dal primo marzo al 31 agosto 2022 e poi - dopo due mesi di ripristino a settembre e ad ottobre, grazie all’impiego dei medici specializzandi, che successivamente hanno iniziato i corsi di formazione e non sono stati più disponibili - anche a novembre e a dicembre.

Adesso si registra questo segnale positivo della riapertura per i fine settimana, che cittadini e amministratori, a partire dal sindaco Nicola Barbieri, il quale in questi mesi ha continuamente sollecitato i vertici della sanità per il ripristino del servizio, sperano possa essere seguito, da febbraio in avanti, da un ulteriore ampliamento delle giornate di disponibilità.

Sandro Franceschetti