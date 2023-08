"Riapre la media "Fermi" di Mondolfo: scuola più moderna e sicura"

Importantissima notizia per i ragazzi della scuola media di Mondolfo. Dal 13 settembre, quando scatterà di nuovo il suono della campanella, potranno rientrare nella loro sede: quella dell’istituto comprensivo ‘Fermi’, chiusa per lavori di adeguamento sismico da 4 anni. E, cosa altrettanto importante, si tratterà, ora, di un edificio con i più alti standard di sicurezza, moderno e con ambienti salubri.

A fare il punto è il sindaco Nicola Barbieri, che insieme all’assessore ai lavori pubblici Filomena Tiritiello ha seguito costantemente l’evolversi del cantiere: "Dopo un intervento di oltre tre milioni di euro finanziati in massima parte dal Miur, e un percorso lungo e difficile, con l’inizio dei lavori nel 2020, in piena pandemia, siamo finalmente pronti a restituire alla comunità una scuola sicura, moderna e accogliente per gli alunni, gli insegnanti e l’intero personale (che dal settembre 2019 sono stati trasferiti nello stabile della vicina elementare ‘Moretti’, ndr)".

Il primo cittadino puntualizza, infatti, che "l’intervento ha riguardato oltre all’indispensabile adeguamento sismico della struttura, anche l’efficientamento energetico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata, i quali consentono di migliorare l’’igiene’ dell’aria negli spazi didattici e di evitare sprechi di energia termica. Inoltre, sono stati ottimizzati gli ambienti della ludoteca comunale ed è stata predisposta una grande sala che servirà come aula magna e potrà essere utilizzata anche dalla comunità esterna". I lavori, grazie alle progettualità messe in campo dal Comune e alla positiva partecipazione ai bandi di finanziamento ministeriale, hanno consentito di intervenire su tutto il complesso scolastico, composto da tre settori: "Il blocco ‘A’, di 1.500 metri quadrati, che ospita l’ingresso, tutte le aule e la sede della ludoteca; il blocco ‘B’, di circa 1.000 metri, dove sono ubicati gli uffici; e il blocco ‘C’, di 317 m.q., in cui c’è la palestra".

"Il fatto di essere riusciti a mettere mano all’edificio nella sua interezza è, naturalmente, di fondamentale importanza – riprende Barbieri -. In queste settimane che ci separano dall’inizio dell’anno scolastico stiamo collaborando costantemente con la dirigenza dell’istituto comprensivo ‘Fermi’ per curare ogni dettaglio, compreso quello della digitalizzazione".

Sandro Franceschetti