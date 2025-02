Riapre la mostra “Raphael Urbinas“

Ha riaperto ieri i battenti, dopo alcuni mesi di chiusura, la mostra di riproduzioni “Raphael Urbinas“, con ventinove copie in altissima risoluzione dei capolavori di Raffaello Sanzio. L’esposizione, gestita da Urbino Servizi e collocata in alcune sale al primo piano del Collegio Raffaello, da ieri però ha delle nuove regole d’accesso e un nuovo tariffario.

Per quanto riguarda gli orari, si potrà accedere il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13; il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con martedì giorno di chiusura.

Il biglietto intero sarà di 5 euro, con riduzione a 3 euro per gruppi sopra le quindici persone, riduzione a 2 euro per le scuole superiori e ingresso gratuito per gli studenti delle medie e per tutti i residenti nel comune di Urbino.

La mostra si propone come un percorso didattico volto a far scoprire alcuni dei momenti più significativi della vita artistica di Raffaello, inserendosi in un itinerario ideale che tocca vari punti della città, dalla sua casa natale alla riproduzione della tomba, dal monumento celebrativo alle opere custodite alla Galleria Nazionale, dalle tombe dei genitori a san Francesco per finire con il percorso dedicato a Raffaello Bambino (con inizio da Porta Santa Lucia).

Durante i mesi di chiusura, Urbino Servizi ha completato alcuni passaggi amministrativi ed ha colto l’occasione per meglio arredare gli ambienti, con delle poltroncine apposite, delle piante e un desk di accoglienza.

Quando sarà aperta alle visite la Rocca della Fortezza Albornoz (dalla primavera), ci sarà la possibilità di acquistare un biglietto integrato che al costo di 5 euro consentirà di visitare entrambe le sedi (mentre l’accesso singolo alla Rocca della Fortezza sarebbe di 1,50 euro).