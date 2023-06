Riapre la piscina comunale scoperta

Da lunedì riaprirà la piscina comunale scoperta di Terre Roveresche, al centro sportivo ‘Pieve Canneti’ di Orciano. Sarà fruibile tutti i giorni, dalle 9 alle 19, al costo, per gli adulti, di 4 euro per mezza giornata e 7,5 per la giornata intera. Dai 6 ai 14 anni i prezzi sono, invece, di 4 e 5,5 euro. Ingresso gratuito per i bimbi di età inferiore ai 6 anni, che parimenti ai piccoli fino ai 10 anni dovranno essere accompagnati da un adulto pagante. Per chi intende usufruire dell’impianto natatorio con una certa frequenza è conveniente l’abbonamento, che a fronte di un prezzo pari a 8 ingressi, ne da’ diritto a 10. A gestire la piscina, sarà l’Asd ‘Life sport’, con sede a Calcinelli. Per tutte le informazioni si può chiamare il numero 331.7158321.

Va ricordato che nell’impianto sono in corso da tempo i lavori per la realizzazione di una copertura telescopica, in maniera che possa essere utilizzato sia in inverno (con la copertura), sia nella bella stagione, riscaldata direttamente dal sole. Dalla prossima settimana e per tutta l’estate saranno sospesi i lavori all’esterno per non interferire con la normale fruizione della piscina, mentre proseguiranno quelli all’interno dei nuovi spogliatoi, realizzati dopo la demolizione di quelli originari. Il progetto in questione sfiora il milione di euro, di cui 500mila derivanti da un finanziamento a fondo perduto scaturito dalla partecipazione al bando nazionale ‘Sport e periferie’ 2018, 319mila da un mutuo a tasso zero contratto dal Comune con l’Istituto per il Credito Sportivo e ulteriori 100mila stanziati dall’ente locale a seguito dell’incremento dei prezzi delle materie prime. s.fr.