Riapre lo ’Studiolo di Federico’. E il grande giorno sarà venerdì

L’attesa è quasi finita: venerdì pomeriggio lo Studiolo di Federico da Montefeltro riaprirà al pubblico. Lo ha ricordato anche qualche giorno fa il direttore di Palazzo Ducale Luigi Gallo, che all’apertura della mostra su Simone Cantarini ha invitato tutti a riscoprire gli ambienti chiusi dallo scorso novembre, che dunque ritorneranno nel percorso di visita del museo. Tra essi, la stanza sicuramente più famosa e amata del Palazzo e di cui si è più sentita la mancanza: ovviamente, lo Studiolo.

"Venerdì 30 maggio – spiega Gallo – alle ore 17 faremo l’inaugurazione del delicato, quanto complesso e spettacolare intervento che si è svolto in questi mesi. E per l’occasione avremo nuovamente a Urbino, dopo la visita dell’anno scorso, il Direttore Generale dei Musei del Ministero della Cultura Massimo Osanna, che per l’occasione verrà insignito del premio speciale Pasquale Rotondi ai salvatori dell’arte. I finanziamenti del Pnrr hanno permesso di affrontare il necessario rinnovo degli impianti del museo che erano obsoleti e con l’occasione si è proceduto a un’operazione accurata di restauro e studio dell’edificio, nonché al completo riallestimento delle opere. Questa operazione era partita con l’Appartamento della Jole, proseguita con le stanze dette ‘degli Ospiti’, poi l’appartamento del Duca in questione e proseguirà con l’Appartamento della Duchessa".

Lo Studiolo è l’ambiente più intimo delle stanze private di Federico da Montefeltro e allo stesso tempo quello più rappresentativo della sua figura pubblica di Duca. Si tratta di un luogo di studio e di meditazione individuale la cui tipologia ha le sue radici secolari nei monasteri medievali. Con la riscoperta del mondo classico greco e romano da parte degli umanisti, la realizzazione di questi spazi raccolti si caricò di ulteriori significati legati alla cura dello spirito nelle ore lasciate libere dal lavoro quotidiano. Il soffitto e le tarsie furono realizzati a Firenze dai fratelli Giuliano e Benedetto da Maiano, mentre i dipinti di 28 illustri personalità del mondo antico, medievale e contemporaneo di Federico furono affidati, in Urbino, al fiammingo Giusto di Gand e poi completati da Pedro Berruguete. Gli uomini di chiesa in basso, i personaggi laici in alto. Il nuovo allestimento dello Studiolo terrà conto sia dei lunghi studi relativi alla sua realizzazione, sia delle modifiche dovute allo smembramento degli Uomini Illustri, sia dell’attuale volontà di riportarne la lettura più simile possibile all’originale.

Prosegue Gallo: "Abbiamo dovuto tener conto della perdita parziale delle pitture causata dal taglio delle tavole fatto dai Barberini nel 1632 e delle modifiche che la stanza ha subìto, specialmente nella parte superiore, da quella data alla fine degli anni Settanta del secolo scorso. Dagli studi più recenti e meno, si è partiti per riconsiderare globalmente la piccola stanza". Varie le novità che si preannunciano anche nelle stanze limitrofe, dove l’allestimento e l’ordine di alcune opere hanno subito importanti modifiche. Insomma, venerdì si promettono bocche aperte di stupore.

Giovanni Volponi