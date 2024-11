"Riapriteci l’istituto “Volta“". L’appello di Fabio Gostoli

"È assordante il silenzio di un’eredità perduta: il declino dell’Istituto Professionale “A. Volta“, fino alla sua chiusura, andava gestito diversamente": Fabio Gostoli, ex vicesindaco durante l’amministrazione Bravi, riflette sulla sorte di quella che era la scuola superiore di Sant’Angelo in Vado, chiusa alla fine degli Anni ‘90.

"Oggi il complesso e l’area dell’Istituto sono in abbandono. Questo scenario di degrado non è solo un’immagine di decadenza urbana ma rappresenta la perdita di un’istituzione educativa. Il “Volta“ non era una semplice scuola, aveva anche una fondamentale ricaduta per l’economia locale, una fucina di talenti che ha plasmato generazioni di artigiani qualificati e imprenditori di successo. Nonostante le critiche e la sottovalutazione che spesso ha subito, questo istituto forniva una formazione concreta e immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Per molti giovani che non si sentivano inclini al percorso di studi tradizionale, infatti, l’Istituto rappresentava un’alternativa valida e rispettabile. Era, in essenza, una “scuola di lavoro“, un luogo dove non solo si imparava, ma si acquisiva un mestiere, una competenza pratica che apriva le porte del mondo professionale. Cosa che oggi manca".

Anche la politica ha avuto le sue colpe nella vicenda: "La chiusura di questa scuola, avvenuta senza una vera lotta per la sua sopravvivenza – continua Gostoli – è una ferita aperta per la nostra comunità. In un’epoca in cui il mercato del lavoro richiede sempre più figure professionali diverse e specializzate, la perdita di una “scuola di mestiere“ come l’Istituto “A. Volta“ è particolarmente dolorosa. Le varie amministrazioni succedutesi, inclusa quella di cui ho fatto parte, hanno cercato soluzioni per arginare il degrado che ora affligge l’area. La domanda che sorge spontanea è: a chi giova vedere questo declino? È tempo di riflettere seriamente sul valore dell’educazione professionale e sul ruolo cruciale che istituzioni com’era l’Istituto “Volta“ possono giocare nel futuro della nostra economia e della nostra società. Perché, vista anche la situazione economica e del mercato del lavoro nella nostra vallata, non pensare di riaprirla?".

Andrea Angelini