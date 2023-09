Riaprono le tre biblioteche comunali

Dopo la chiusura estiva, hanno riaperto tutte e tre le biblioteche comunali di Terre Roveresche. Si tratta della ‘Quinto Bruno Bacchiocchi’ di Orciano, ubicata nel centrale corso Matteotti; di quella di San Giorgio, in via Castello; e di quella di Piagge, in via Monte Grappa. La prima è aperta il martedì dalle 15,30 alle 18,30 e il giovedì dalle 9 alle 12. La seconda il lunedì dalle 15,30 alle 18,30 e il giovedì dalle 9 alle 12; mentre quella di Piagge è fruibile il martedì mattina (dalle 9 alle 12) e il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30. Info al 351.7340503.