Ribaltare i ruoli, riscattare le donne. Cucchi, l’arte di pensare “alla Rossini“

Un tripudio di colori, un eccentrico mix tra psichedelia e drag queen, tra immaginifiche spiagge e improbabili cucine, tra palazzi orientali e discoteche. C’è un bel po’ di tutto ne L’Italiana in Algeri (in replica questa sera alle ore 20 al Teatro Rossini). La seconda nuova produzione del Rof viene infatti proposta in una versione pirotecnica e coloratissima ideata da Rosetta Cucchi. Dmitry Korchak dirige l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il Coro del Teatro Ventidio Basso.

La regista pesarese Rosetta Cucchi ha firmato questo allestimento insieme alle scene di Tiziano Santi, ai costumi di Claudia Pernigotti, ai video design di Nicolás Boni e alle luci di Daniele Naldi. Nel cast, Daniela Barcellona come Isabella, Josh Lovell come Lindoro, Giorgi Manoshvili come Mustafà, e poi Misha Kiria (Taddeo), Gurgen Baveyan (Haly), Vittoriana De Amicis (Elvira) e Andrea Niño (Zulma). E se sono proprio le regie a far discutere in un festival, ecco che la Cucchi ha pienamente assolto al suo dovere.

Rosetta Cucchi, come ha immaginato la sua Italiana in Algeri?

"Come a un gioco di travestimenti, di trasformazioni. D’altra parte se pensiamo al Barbiere di Siviglia, all’Equivoco stravagante scopriamo come Rossini si divertisse a proporre questo gioco e trasformazione di ruoli. E poi l’Italiana in Algeri è una delle opere più comiche di Rossini. Un divertissement che sarebbe piaciuto anche a lui. Pieno di comicità surreale; un po’ come i Monty Python o come il cinema dei fratelli Marx. Ecco io mi sono semplicemente ispirata a Rossini".

Un ribaltamento di ruoli che vede un riscatto femminile.

"Sì Isabella è una drag queen (la bella italiana catturata da Mustafà), che da vittima del potere maschilista del Bey d’Algeri si trasforma in carnefice. E in quest’operazione lo beffa con la sua astuzia “agli sciocchi fa far quello che vuole“. Un capovolgimento che rappresenta un ciclone coloratissimo per le abitudini del palazzo nel quale il maschilista Mustafà viveva da padrone adulato e assoluto e che Isabella trasforma invece in una sorta di principe babbeo".

E per rendere ancora più verosimile il suo gioco di travestimenti, lei ha cercato quattro vere drag queen...

"Certamente. E ho dovuto faticare non poco per trovarle. Ho girato i locali di mezza Italia, ma devo dire che alla fine il risultato è stato straordinario. Anche loro sono entrate a far parte dell’opera in maniera assolutamente coerente e appassionata".

Temeva la reazione del pubblico tradizionalista?

"No, anche perché io avevo il dovere di raccontare una storia e ho cercato di farlo. E’ vero ci sono tante cose che accadono ma è esattamente quello che quest’opera richiede. Può piacere o meno ma io me la sono immaginata (anzi l’ho sognata), esattamente così".

In questo coloratissimo movimento scenico il rischio che la musica finisca da sottofondo è sempre dietro l’angolo. O no?

"Non l’ho dica a me. Nasco come musicista e difficilmente vado contro la musica. I cantanti, il direttore, il coro, tutto il cast hanno sposato in toto questa mia idea e tutti sanno perfettamente che la musica è al primo posto e in coerenza con quanto accade in scena. E tengo a dire che abbiamo fatto tutto divertendoci molto. Credo che aver raggiunto questo risultato con il sorriso sia il premio più grande".