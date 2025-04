Ribaltone nei quartieri. Il voto delle consulte premia l’opposizione

Le elezioni dei rappresentanti delle consulte di quartiere a Gabicce sono diventate un test politico. A poco meno di un anno dalle amministrative vinte sul filo del rasoio per tredici voti da Marila Girolomoni sostenuta dalla lista Insieme per Gabicce Mare, ritornare al voto nelle frazioni, con il nuovo metodo dell’elezione diretta dei rappresentanti approvato dalla giunta in carica, ha significato stavolta far pendere la bilancia verso l’opposizione.

In tre dei quattro quartieri cittadini, i presidenti eletti sono sostenitori della lista Amare Gabicce. Si è confermata invece una roccaforte per l’attuale amministrazione il quartiere Tavollo, dove nell’ultima consultazione che si è tenuta lunedì sera a cui hanno partecipato circa 200 votanti, è stato eletto come presidente con oltre 100 voti di preferenza, il residente in via del Cardellino Roberto Boccalini. A accompagnarlo nell’esperienza, che durerà fino al 2029, alla scadenza del mandato del Sindaco, sarà una squadra tutta al maschile composta da Vittorio Annibalini, Daniele Barboni, Riccardo Casola e Davide Perazzini. Esito opposto qualche giorno fa nella frazione Gabicce Mare, dove a fronte di un’altrettanta partecipata consultazione la presidenza è stata conquistata dall’albergatore sostenitore della lista d’opposizione Amare Gabicce Andrea Terenzi, che sarà affiancato dagli ex consiglieri comunali Evaristo Mandrelli e Dara Castegnaro e dalle giovani Beatrice Tarini e Siria Michelini. Vicini all’opposizione anche il presidente nominato a Case Badioli, lo studente ventiquattrenne Giuseppe Manna e l’eletta a Gabicce Monte, l’artigiana Antonella Bernardi.

Risultati a parte, il percorso svolto risulta soddisfacente per l’amministrazione comunale. "Giudichiamo in maniera positiva la grande partecipazione che ha caratterizzato queste consultazioni – sostiene il vicesindaco Matteo Sanchioni, residente proprio nel quartiere Tavollo, dove il risultato è stato favorevole per la lista di maggioranza - . Del resto questo era proprio l’obiettivo del nuovo regolamento che abbiamo approvato, con il quale si consente di eleggere direttamente con il voto i rappresentanti di frazione. Questa opportunità ha portato a una buona mobilitazione, cosa che rappresenta un’ottima premessa per poter consolidare la partecipazione dei cittadini alle attività del Comune".

La prossima settimana le consulte verranno convocate dalla sindaca e inizieranno a operare: tra gli obiettivi, facilitare il rapporto tra l’amministrazione e i cittadini e proporre al Comune progetti per il territorio che verranno finanziati con le risorse per il bilancio partecipato.

Beatrice Grasselli