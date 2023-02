Ribaltone Schlein, esulta Mascarin: "Stop alla politica nelle segrete stanze"

Pronostici rovesciati anche a Fano con Elly Schlein che ha conquistato 673 voti (53.75%), mentre Stefano Bonaccini ne ha ottenuti 579 (46,25%). Esulta per la vittoria della Schlein l’assessore Samuele Mascarin (In Comune), che ha più volte reso pubblico il suo sostegno per la neo segretaria del Pd e coglie l’occasione per rilanciare le primarie nella scelta del candidato sindaco per le amministrative del 2024: "Il risultato di domenica è stato straordinario, frutto della mobilitazione di tanti non iscritti al Pd che, come me, hanno deciso di fare la differenza e di sostenere convintamente Elly Schlein. Il risultato senza precedenti che si è delineato dimostra che, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, non è più pensabile né accettabile definire alleanze e leadership nelle segrete stanze, senza la legittimazione e il calore della partecipazione popolare".

Incalza il portavoce di In Comune, Simone Uguccioni: "Quello di domenica è stato un grande esempio per riaffermare quanto le primarie siano anche nella nostra città importanti e necessarie". Per il circolo Gramsci "la nuova segretaria ha la possibilità di dare una svolta alla politica del Pd sui temi della guerra, dell’inclusione sociale, del lavoro e delle nuove alleanze (m5S)". E ancora il Gramsci: "Anche su Fano il risultato è senz’altro positivo e apre una contraddizione tra una direzione del partito ancora in mano ai vecchi dirigenti sconfitti e una base di iscritti, elettori e simpatizzanti che vuole un nuovo modo di fare politica: nuovi dirigenti e nuovi contenuti".

"Un consenso che ci ha sorpreso – commenta il segretario del Pd Tommaso Della Dora – perché ha capovolto il voto dei circoli". Gli iscritti, infatti, due settimane fa si erano espressi al 67.4% a favore di Bonaccini e il 27.7% per la Schlein. Per l’assessore Cristian Fanesi che ha sostenuto Bonaccini "si sentiva nell’aria la voglia di cambiamento. Chi ha appoggiato la Schlein dovrà ora aiutarla a gestire il voto delle primarie con quello opposto degli iscritti: i cambiameti andranno portati avanti con gradualità e intelligenza".

"Tira aria di cambiamento – conferma l’assessore Sara Cucchiarini, pro Schlein – e di protagonismo femminile. Finalmente anche il nostro partito rompe il ‘soffitto di cristallo’ e porta alla guida una donna. Il cambio di passo avrà riflessi anche sul territorio con una politica più empatica sui temi dei diritti sociali e civili e dell’emergenza ambientale". Per l’ex consigliere regionale Renato Claudio Minardi, pro Bonaccini, "il voto degli elettori va sempre rispettato. Si apre una fase nuova. Ci sarà molto da lavorare per rilanciare il partito ed essere in sintonia con la società a partire dalle fasce più deboli". Intanto rivendica l’exploit della Schlein anche Futuro democratico.

Anna Marchetti