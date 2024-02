Ribaltoni in Coppa, la finalissima è Padova-Catania

La finale di Coppa Italia di Serie C non vedrà squadre del girone B. Dopo aver vinto entrambe per 1-0 l’andata in casa, Lucchese e Rimini escono battute per 2-0 al ritorno, rispettivamente a Padova e Catania. All’Euganeo decidono i gol di Faedo al 31’ e di Varas al 75’. Nel finale decisive le parate del portiere biancoscudato Zanellati. Nella bolgia del Massimino, davanti a 20.000 spettatori, decidono i gol di Cicerelli al 17’ e di Castellini all’84’. Finale di gara incandescente con un gol annullato al riminese Gorelli al 98’ e una raffica di espulsi dopo il triplice fischio. La finale sarà dunque Padova-Catania (19 marzo e 2 aprile).