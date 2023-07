Ricatta l’amante per avere l’auto

Sotto scacco. Ha minacciato di rivelare la loro relazione al marito e al suo datore di lavoro se non le avesse firmato la scrittura privata con cui diventava il legittimo proprietario dell’auto di cui lei aveva pagato le rate. Era arrivato ad aspettare che uscisse col cane per pedinarla e ricattarla. Una volta è entrato con forza anche nel palazzo in cui lei abitava. E per spaventarla, le ricordava di essere stato in carcere. Mesi da incubo quelli denunciati da una fanese di 58 anni, da agosto a ottobre 2022. A rischiare il processo per stalking, appropriazione indebita e violazine di domicilio è un fanese di 56 anni. L’imputato ha già una condanna per stalking. La vittima si è costituita parte civile con l’avvocato Elena Fabbri.

e. ros.