Riccardo, avvistamento in Svizzera. Dettagli e racconti fanno sperare: "Ho notato l’orecchino a croce"

E’ uno spiraglio di speranza probabilmente più grande degli altri quello emerso l’altra sera, durante la trasmissione "Chi l’ha visto?", sulle sorti di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso il 12 ottobre dopo aver parcheggiato la sua auto presso la diga del Furlo. A riaccendere la fiammella è stata una donna svizzera che ha raccontato in trasmissione di aver dato un passaggio in auto al ragazzo, a metà ottobre, non molto tempo dopo la scomparsa. Lo avrebbe incontrato mentre percorreva la strada di Melide, nel Canton Ticino. La donna ha detto di aver notato l’orecchino a forma di croce del ragazzo e ha raccontato: "Mi sono fermata e gli ho chiesto ‘Dove devi andare?’, non ricordo se ha detto ‘Irlanda’ o ‘Olanda’. È salito in macchina dopo che gli ho detto che andavo a Lugano, mi ricordo che aveva un pantalone scuro nero e una felpa color marroncino-senape. L’ho lasciato al palazzo di vetro".

Alla fine del percorso in auto, sempre stando a quanto riferito dalla donna, Riccardo avrebbe estratto il cellulare e le avrebbe chiesto una foto: "Voglio tenere tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo viaggio", le avrebbe detto. La madre del ragazzo, Federica Pambianchi, ritiene questa segnalazione una delle più attendibili, anche perché il figlio aveva manifestato la volontà di andare in Irlanda. Ma un’altra segnalazione, che in un primo momento pareva attendibile, si è poi rivelata solo un tentativo di estorsione. Da un profilo Facebook di una donna, Sonia Davis (che poi si è rivelato essere in realtà il nome di una donna texana uccisa un anno fa) è arrivata una segnalazione: Riccardo avvistato ad Amsterdam, con tanto di foto che pareva autentica, e tale era sembrata anche alla madre. Invece probabilmente era stata realizzata con l’intelligenza artificiale o con un più ‘banale’ Photoshop. Una volta presi contatti con la madre di Riccardo, sono scattate subito dopo richieste di denaro per fornire ulteriori informazioni. "Io ho preso tempo – ha raccontato la mamma dell 19enne durante la tramissione –, quindi ho continuato a farle domande e lei a un certo punto mi ha bloccato". La conduttrice Federica Sciarelli le ha chiesto se avesse sporto denuncia: "Immediatamente", ha risposto Fderica Pambianchi.

Intanto, il legale della famiglia, Elena Fabbri, ha ricevuto altre segnalazioni di presunti avvistamenti: "Il più recente è arrivato da Assisi ed è in fase di verifica – ha riferito – ma non mancano tentativi di estorsione e minacce. L’ultima, giunta da una persona con voce camuffata, diceva che mi avrebbe sepolta in una buca se non avessi elargito il denaro richiesto".