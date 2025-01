“Aiutatemi a cercare il mio Riccardo, so che è ancora vivo”

Pesaro, 20 gennaio 2025 - Federica Pambianchi è la mamma di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso il 12 ottobre, dopo aver parcheggiato la sua auto, con tutti gli effetti personali e il cellulare, a ridosso della diga del Furlo. Gesto estremo, incidente, o magari ha cambiato vita?

Le ricerche non si sono mai fermate: la diga è stata scandagliata, utilizzando un sottomarino con telecamere e sonar, che però non ha trovato nessuna traccia.

Crede ancora che riuscirà a trovare vivo Riccardo?

“Ne sono convinta e sto continuando a cercarlo, quasi tutti i giorni. Con l’aiuto del mio compagno e delle mie sorelle, sto perlustrando tutte le zone impervie, attorno al luogo della scomparsa, dai margini del fiume agli anfratti più remoti”.

Pensa ancora in un suo allontanamento volontario?

"Al 50 per cento sì. Qualche giorno fa, ho ricevuto una segnalazione da Bologna, corredata da una foto in cui è ritratto un ragazzo somigliante moltissimo a mio figlio, sebbene l’immagine sia un po’ sfocata. Lo hanno visto in centro, seduto su una panchina, nei pressi dell’università, ma quando sono arrivati i carabinieri non c’era più. Quindi prego i bolognesi di far caso ai ragazzi che incontrano per strada e segnalare subito eventuali avvistamenti”.

Suo figlio avrebbe avuto qualche motivo per allontanarsi senza dare nessuna notizia?

“Non è da lui non farsi sentire. Non ha mai dato alcun problema in passato. Riccardo è sempre stato molto preciso e corretto”.

Com’è cambiata la sua vita da quel giorno di ottobre?

“Il primo mese e mezzo dopo la scomparsa, quando sono rimasta a casa, non vivevo più, ero concentrata sulle ricerche. Poi sono tornata al mio lavoro di insegnante, alle elementari, e questo mi ha aiutato molto. Gli abbracci dei miei piccoli alunni mi danno tanta forza…”.