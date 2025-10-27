Riccardo Branchini scomparso da un anno, la madre: “Mitomani e sciacalli tentano di truffarmi”

Pesaro, 27 ottobre 2025 – Un anno di logorante attesa, dopo la scomparsa di Riccardo Branchini, tra presunte segnalazioni e tentativi di truffe ed estorsioni. Ma la madre, Federica Pambianchi, non si arrende e continua a cercare suo figlio, affiggendo le locandine che lo ritraggono in ogni dove e inviandogli accorati appelli a farsi vivo. Il 19enne di Acqualagna scompare la notte tra il 12 e 13 ottobre del 2024, dopo essersi diretto in auto alla centrale idroelettrica del Furlo, a ridosso della diga, lasciando nella vettura effetti personali e documenti.

Le ricerche, a partire dalla zona della scomparsa, non hanno dato alcun esito. Persino i sofisticati droni subacquei, che hanno scandagliato il fondo della diga, non hanno trovato alcuna traccia. Sebbene, stando a quanto comunicato ai familiari, esisterebbe ancora un margine di dubbio, seppure minimo, che lo strato fangoso del fondale non sia stato radiografato al cento per cento.

Signora Federica, cosa le fa sperare di ritrovare suo figlio?

“Dalle tracce sul suo computer è stato accertato che, nei giorni prima della scomparsa, non ha cercato come farla finita, come accade spesso nei casi di suicidio, ma gli orari di treni e autobus, forse per tornare negli stati europei dove era stato durante l’estate. Dunque la fuga pianificata è una possibilità concreta”.

Ha ricevuto di recente segnalazioni credibili?

“Purtroppo non sempre, a causa di foto che ritraggono ragazzi vagamente somiglianti a Riccardo. Invito chi lo vedesse a inviarmi foto nitide. Non si deve temere di fotografare qualcuno in luoghi pubblici, se è utile alle ricerche. E soprattutto far caso ai nei che mio figlio ha sul viso, come nelle foto che ho diffuso, perché sono segni distintivi importanti”.

Sciacalli e mitomani la stanno tormentando da tempo, c’è stato un nuovo accanimento?

“Sto per fare l’ennesima denuncia, in quanto il fenomeno si è acuito e non ne posso più. Non solo mitomani, ma anche ricattatori, false segnalazioni, tentativi di estorsione. L’ultimo dagli Stati Uniti, con una foto di mio figlio modificata con l’intelligenza artificiale, che lo mostrava in manette di fianco a un poliziotto. Avrei dovuto pagare 1.750 euro per ottenere la sua liberazione”.

La nuova locandina che ha stampato contiene nuovi dettagli?

“Sì, si tratta di un puzzle di foto di Riccardo, che lo ritraggono in varie angolazioni, esaltando la morfologia del viso e i segni particolari, come il disegno della barba e la gestualità. La sto distribuendo personalmente in tutti gli angoli della nostra provincia, ma anche in altre regioni e all’estero, grazie all’aiuto di tanti volontari”.

Dopo un anno di attesa cosa direbbe a suo figlio se leggesse queste righe?

“Qualunque cosa sia successa, qualunque sia stato il motivo che ti ha spinto ad allontanarti, io ci sono e ti aspetto. Voglio aiutarti, con tutto il mio amore, e ti sarò accanto sempre. Aspetto ogni giorno un tuo messaggio, una tua chiamata, un qualsiasi segnale. Voglio solo sapere che stai bene, ovunque tu sia. La mia vita non è più la stessa: è diventata una “sopravvivenza“. Non ci sono più momenti sereni, nulla ha più senso senza di te. Tutto è avvolto da un vuoto incolmabile. L’unico sollievo che ho è quando guardo le tue foto o ascolto la tua voce meravigliosa”.