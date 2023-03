Riccardo e Irene, la politica arriva all’altare: diranno sì il 7 luglio

Le nozze di Riccardo Pozzi e Irene Ciaffoncini saranno il 7 luglio a Fiorenzuola di Focara. I due – assessore socialista ai Lavori Pubblici nella giunta Ricci lo sposo, e consigliere comunale di maggioranza ad Urbania, la sposa – convoleranno a nozze potendo contare almeno su un paio di sindaci tra gli invitati. Del resto la coppia è da copertina: per la bellezza di entrambi, ma anche per la storia di civismo che ben li contraddistingue e permette di spezzare una lancia a favore dei millennials.

Sulla cerimonia difficile strappare particolari. Tra le indiscrezioni estorte è emerso che l’abito sarà bianco; lo sposo, nel chiedere la mano della sposa si è inginocchiato; la gioia più grande è stata per il babbo della sposa, il quale aveva perso la speranza di poter accompagnare la figlia all’altare dopo 7 anni di fidanzamento; il mare sarà comunque di cornice all’evento e infine un tocco “vintage“ caratterizzerà lo stile della festa. Riguardo gli sposi iniziamo da lei: classe 1991, Irene Ciaffoncini, si laurea in economia e managment del turismo a Bologna e a 23 anni, da novizia, con la lista del sindaco Marco Ciccolini vince al primo colpo le amministrative a Urbania. A forza di battagliare per la tutela e lo sviluppo dell’entroterra, Irene s’è guadagnata un ruolo regionale in Anci, per cui è coordinatrice Anci giovane Marche. Come professione ha scelto l’insegnamento: è docente all’laberghiero Santa Marta. Riccardo Pozzi, in consiglio comunale da 9 anni, non è da meno. Nel 2014 Pozzi, avviato alla carriera accademica all’Università di Urbino con un dottorato di ricerca in economia (2018) ha dovuto scegliere tra un futuro da professore universitario e quello di amministratore, al fianco del sindaco Matteo Ricci e riveste in giunta il ruolo di assessore dal 2019. Ha appena terminato il Forsam, master di Anci estremamente selettivo che punta all’alta formazione di chi riveste e rivestirà ruoli da amministratore pubblico: in tutta Italia via hanno avuto accesso in trenta. Solo pane, amore e politica? No: Irene e Riccardo hanno una passione sfegatata per il basket, la barca a vela e i viaggi in genere. Dove si sono conosciuti i due pesaresi urbinati? A Milano, nove anni fa, ad un’assemblea per giovani amministratori.

Solidea Vitali Rosati