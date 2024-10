Riccardo, ancora tanti gialli irrisolti. Spuntano un pacco e i vestiti diversi

Acqualagna (Pesaro), 19 ottobre 2024 – Un pacco ricevuto da Amazon il giorno prima della scomparsa, quell’ultimo incontro con un suo amico, sabato sera a casa sua, poco prima di far perdere le proprie tracce, e i vestiti ritrovati in macchina, “forse in parte diversi da quelli che aveva indossato”. Sono alcuni degli elementi chiave, che potrebbero dare delle risposte riguardo la scomparsa di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna di cui si sono perse le tracce da sabato scorso.

I vigili del fuoco azionano droni nella zona del Furlo per cercare Riccardo Branchini (nel tondo)

La sua auto, una lancia Ypsilon, è stata ritrovata domenica, parcheggiata a ridosso dell’ingresso della centrale idroelettrica del Furlo, con all’interno gli abiti e gli effetti personali, compreso il portafogli e il cellulare. Il ragazzo viene cercato da una imponente task force, con decine di unità di vigili del fuoco in campo, ma di lui non è stata trovata alcuna traccia. Del contenuto del pacco ricevuto da Amazon, al momento, non è dato sapere il contenuto. Se non fosse una semplice coincidenza, potrebbe confortare l’ipotesi di una fuga pianificata. Non solo.

A questo si aggiunge l’interrogativo forse più significativo: per quale motivo l’amico è tornato a casa di Riccardo così tardi, poco prima di mezzanotte, e che cosa si sono detti? Appare poi molto singolare, se si dovesse pensare al gesto estremo, che il ragazzo avesse maturato l’idea dopo una serata trascorsa in allegria con gli amici. Lo pensa anche il legale della famiglia, Elena Fabbri, che parteciperà mercoledì prossimo alla trasmissione Rai “Chi l’ha Visto?”, come portavoce della famiglia, e precisa che: “Forse una maglia ritrovata in auto, che ricorda la madre, non era dello stesso colore di quella che indossava Riccardo il giorno della scomparsa”.

Inoltre, un’altra pista da seguire, secondo l’avvocato, è legata a due viaggi, che il giovane aveva fatto in Danimarca e in altri paesi del Nord Europa, nei mesi di settembre e ottobre scorsi, anche in compagnia dell’amico con cui si è incontrato prima di sparire. “Non è escluso – aggiunge il legale –, se consideriamo l’allontanamento volontario, che il ragazzo abbia scelto queste destinazioni a lui già familiari”.

Oltre ai materiali acquisiti dagli investigatori, computer e altri elementi trovati nella stanza del ragazzo, su cui si stanno svolgendo accertamenti, sarà essenziale ricostruire nel dettaglio l’ultima serata prima della scomparsa. Conclude l’avvocato Fabbri: “Se qualcuno ha aiutato Riccardo a depistare le ricerche, magari per aiutarlo a dileguarsi senza lasciare tracce, è bene che si faccia avanti”. Per qualsiasi segnalazione utile alla famiglia, il legale invita a chiamare il seguente numero: 3452688553.