Riccardo, il giovane che fa politica: "Io, rinato dopo la depressione. Lotto per lo psicologo di comunità"

Lo chiama "l’inciampo in cui ognuno di noi può cadere. Lui è Riccardo Bernardi, 23 anni, consigliere comunale, ed è pronto a parlare in pubblico della depressione che lo ha colpito nel pieno della giovinezza: "Un giorno ti svegli con un senso di vuoto dentro – racconta –. Il vuoto dilaga dentro di te a tal punto che perfino scendere dal letto e iniziare la giornata è difficile. Sono stati mesi difficilissimi: pensavo di essere l’ultimo degli ultimi. Nell’anno e mezzo, prima di incontrare un medico, uno psichiatra, avevo la mente occupata da pensieri brutti, autodistruttivi. Non ultimo la morte". Bernardi è il più giovane consigliere comunale di Pesaro, porta avanti l’università con profitto e ha un ruolo di traino dentro la giovanile del Pd. E’ un volitivo, uno spigliato, un trascinatore già dai tempi del liceo quando militava nel movimento di Friday for future. Ma… "Ma non esiste un antidoto alle nostre fragilità. Quello che mi è capitato può accadere a tutti".

Come è iniziata?

"Paradossalmente in un momento in cui pensavo di essere stabile: mi sono incartato durante il passaggio dalle scuole superiori all’università. Per non soccombere serve una rete esterna a cui aggrapparsi e farsi tirare fuori".

Anche con l’aiuto di medicine qualora servissero…

"Si, perché di salute mentale si parla e questa non va confusa con l’indolenza adolescenziale. Sono stato distimico per almeno cinque anni e non lo sapevo".

Distimico è una diagnosi. Ha a che fare con la distimia, un disturbo del tono affettivo che si manifesta con sentimenti di malessere, tristezza o pessimismo e alterazioni verso la gioia. Vero?

"Sì. Io che ci sono passato non dirò mai ad un giovane che sta male ‘fatti aiutare’".

Perché?

"Non è questo quello che gli serve sentire, non è questo quello che bisogna fare. Chi gli è vicino deve continuare ad aiutarli pur sapendo che verranno rifiutati tutte le volte. Chi sta male cerca di allontanare, ma chi vuole bene deve rimanere per risolvere problemi veramente critici".

Viene in mente qualcuno intrappolato nelle sabbie mobili. Chi l’ha tirata fuori?

"Devo ringraziare i miei amici e la mia famiglia. Avere una persona che ha questo tipo di malattia in casa rischia di far ammalare anche gli altri".

Oggi alle 18,30 a Villa Fastiggi per la terza giornata di "Amelia", la festa dell’Unità organizzata dai giovani dem, modererà il dibattito sul tema della salute mentale. Per un minorenne rivolgersi ad uno specialista, se i genitori minimizzano o non capiscono il rischio, è impossibile: lo psichiatra o lo psicologo non può agire senza il consenso dei familiari. Come fare?

"Affrontare la salute mentale in modo del tutto nuovo. Credo che la soluzione possa essere la medicina di prossimità: servirebbe dare un supporto psicologico garantito dal pubblico in ogni quartiere. Con Micaela Vitri, candidata alle regionali e con il sindaco Biancani sosteniamo la proposta di legge regionale per l’istituzione dello psicologo di comunità, uno specialista affiancabile all’attività del medico di base. Inoltre vorrei lo psicologo territoriale, cioè uno specialista, incardinato nel welfare comunale, che nel giro di un tot di sedute possa reindirizzare la persona verso il servizio sanitario o la terapia specialistica".