Muore a 28 anni per arresto cardiaco: “Ciao Ricky, ci mancherà tutto di te”

Pesaro, 23 dicembre 2023 – Chiesa di Villa San Martino gremita per dare l’ultimo saluto al giovane Riccardo Valentini,scomparso giovedì scorso, a 28 anni, per un improvviso arresto cardiaco. Aveva sentito un dolore al petto per il quale il del 118 aveva consigliato il trasporto al Pronto soccorso, ma lì, in ospedale, si è consumata la tragedia.

La bara portata a spalla dai compagni; nel riquadro Riccardo Valentini

Hanno officiato e concelebrato il rito funebre i parroci don Lorenzo Volponi, don Michele Rossini e l’ex parroco, don Franco Tamburini che aveva battezzato, nel 1995, Riccardo. Presenti nelle prime fila della chiesa i genitori, Maurizio e Grazia, che avevano solo questo figlio; la compagna Valentina che per tutta la funzione ha tenuto in braccio il piccolo Nico, nato sei mesi fa; la nonna Pina; gli zii, tra cui Benvenuto Pagnoni con la moglie Rosanna, i cugini, numerosi parenti e tanti amici tra cui una settantina di rappresentanti degli Angels del Football americano, la squadra in cui Riccardo giocava, con in testa il presidente Frank Fabbri; gli scout del gruppo Agesci Pesaro2 della parrocchia di San Luigi Gonzaga, che hanno eseguito pezzi musicali durante la messa e naturalmente i colleghi di lavoro della ditta Ilva Glass, dove Valentini era addetto al controllo della qualità. "Un immenso dolore – hanno detto i parroci nell’omelia – che ha travolto tante persone davvero incredule. Per Riccardo si aprano le porte del Paradiso. Un giorno ci ritroveremo nella casa del Padre e la morte si trasformerà in aurora di vita. Riccardo non è più qui con noi, ma guardando Nico sembra di vedere la sua presenza".

Al termine della funzione religiosa alcune commoventi testimonianze e il ricordo da parte dello zio materno, Gianfranco Borrillo assieme al figlio Filippo. Quindi ha concluso Fabbri che ha espresso il dolore degli Angels: "Difficile parlare di Riccardo in questi giorni. Ci hanno chiamato da tutta Italia, da Firenze, Bologna, dalla nazionale ed anche dagli Stati Uniti. Richy era uno tosto e da sportivo faceva molti controlli. Gli Angels sono una grande famiglia. Riccardo era con noi da quando aveva 14 anni; poi aveva accettato le offerte di altre società ma alla fine era tornato da noi. Ora abbiamo l’obbligo di seguire Valentina che è qui con la nostra casacca e Nico, loro figlio, perché siamo e saremo sempre una grande famiglia". Applausi. Dopo la cremazione Riccardo riposerà al cimitero centrale accanto ai nonni.