Riccardo Zoia: "Vis, una stagione da protagonisti e nuovi obiettivi all'orizzonte"

È una panoramica sul mondo Vis a 360° quella fornitaci da Riccardo Zoia. Nella scorsa stagione si è rivelato sinonimo di affidabilità, nella prossima sarà uno dei pilastri da cui ripartire.

Voto all’ ultimo campionato?

"Il voto alla scorsa stagione è indubbiamente alto. Abbiamo disputato un’annata incredibile. Il merito va a tutti i componenti della famiglia Vis: dal mister al suo staff passando per società e compagni. L’obbiettivo iniziale era la salvezza ma noi siamo riusciti ad andare ben oltre, risultando protagonisti anche ai playoff".

C’è il rammarico di non aver affrontato il Pescara con l’organico al completo?

"Abbiamo affrontato il Pescara al massimo, dando tutto. L’unico rammarico è quello di aver sprecato il vantaggio di due reti prendendone quattro in casa. Nel calcio sappiamo che sono tuttavia gli episodi a determinare però l’esito della gara. Per quanto riguarda la stagione scorsa posso dire però di non aver alcun rimpianto. Dando sempre tutto ciò che avevamo siamo riusciti infatti a compiere una grandiosa cavalcata".

Qual è la partita della stagione che ti rimarrà più impressa nella mente?

" Il 4-3 di Rimini supera tutte le altre. Eravamo ben consapevoli della rivalità che c’era tra le due tifoserie e riuscire a festeggiare insieme al nostro pubblico questa grande vittoria è stata un’ emozione incredibile. Poter regalare questa immensa soddisfazione ai tantissimi tifosi a nostro supporto è stato bellissimo".

Qual è stato il segreto per una meravigliosa stagione anche a livello individuale?

"La fiducia del mister è stata importantissima. Quando ti senti apprezzato da società, staff e compagni tutto ti riesce meglio. Lo straordinario rapporto che si è instaurato all’ interno del gruppo riesce a farti performare al di sopra delle tue possibilità. Il merito della grandiosa stagione lo attribuisco dunque al collettivo".

Obbiettivi per la prossima stagione?

"Non ne abbiamo ancora parlato. Nel post partita di Pescara l’unico sentimento che aleggiava era la tristezza. Giunti a quel punto saremmo infatti voluti arrivare fino in fondo. Per il momento abbiamo pensato soltanto a riposarci ma nei prossimi giorni inzieremo a focalizzarci anche sulla prossima stagione".

Il tuo futuro continuerà ad essere a tinte vissine?

"A Pesaro si vive bene, nei tre anni qui sono stato alla grande. È una piazza in cui si respira un ottimo clima. Pur essendo il mercato sempre imprevedibile ho ancora tre anni di contratto. Ora posso dunque concentrarmi soltanto a ricaricare le pile in vista di una stagione,la prossima, che sarà sicuramente intensa e impegnativa".

Questa favola Vis potrà continuare ad affermarsi in futuro?

"Proprio come quest’ anno, anche nella prossima stagione l’obbiettivo sarà quello di diffondere, attraverso i risultati, entusiasmo nell’ ambiente. Siamo consapevoli che quest’ ultima annata sia stata molto importante sia per la società che per la piazza. Tuttavia daremo il nostro massimo per riuscire a rendere quest’ultima storica stagione una normalità a Pesaro, confermando la Vis come una protagonista del campionato. Ripetersi però non è mai facile".

Lorenzo Mazzanti