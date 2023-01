Ricci a Castelli: "Il Pd ha sbagliato" È rivolta: "Ma chi si crede di essere?"

"Intanto voglio fare gli auguri a Guido per il ruolo di commissario. Sono sicuro che farà bene. Abbiamo fatto qualche polemica di troppo in questi giorni sulla tua nomina. Chiedo scusa per la mia parte politica, pur avendo per Legnini una considerazione enorme". Seduto sul divano della trasmissione Tagadà (La7), il sindaco Matteo Ricci ha deciso di fare pubblica ammenda con queste parole nei confronti di Guido Castelli, ex sindaco di Ascoli e senatore di Fratelli d’Italia (che era al suo fianco in studio), per le proteste che hanno accompagnato la sua nomina a commissario per la ricostruzione post terremoto al posto di Giovanni Legnini (Pd). Una pubblica ammenda che è valsa a Ricci gli applausi immediati della conduttrice Tiziana Panella e poi una tempesta di critiche che hanno inondato le chat del Pd marchigiano, soprattutto quello da Macerata in giù. "Ma è roba da matti", scriveva per esempio ieri mattina Angelo Sciapichetti, ex assessore regionale, nella chat del Pd provinciale maceratese commentando il post di un altro rappresentante del partito che aveva aperto così la discussione: "Ma chi si crede di essere a chiedere scusa per la sua parte politica? È il partito che deve scusarsi per questo vergognoso...