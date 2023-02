Ricci: "Abbraccio la famiglia di Pierpaolo"

Un’inchiesta lampo, l’identificazione dell’assassino nemmeno mezzora dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Pierpaolo Panzieri, la certezza che Alessandrini fosse in viaggio verso l’Est fino alla sua cattura 30 ore dopo il delitto. Ad applaudire è il sindaco Matteo Ricci che scrive: "Un grande lavoro di squadra, che conferma la competenza e dimostra come nel territorio non si abbassa mai la guardia sulla criminalità, sulla sicurezza e sulla giustizia. Complimenti alla sostituto procuratore Silvia Cecchi, al questore di Pesaro e Urbino Raffeale Clemente, a tutti gli agenti della Polizia di Stato che in queste ore hanno lavorato alla soluzione dell’omicidio di Pierpaolo Panzieri, un’attività investigativa ben coordinata che ha portato rapidamente alla cattura del presunto colpevole". Continua: "Una vicenda che lunedì ha sconvolto e lasciata sgomenta la città. Una tragedia assurda che ha gettato improvvisamente in un incubo la vita di due famiglie della nostra comunità. Sono vicino ai genitori di Pierpaolo, al fratello, agli amici. Il Comune e tutta Pesaro si stringe attorno a voi in questo momento di dolore tremendo". Una storia terribile e "c’è grande dolore anche per la famiglia del presunto assassino, anche lui un giovane ragazzo pesarese".

Poi continua: "Nei prossimi giorni incontrerò il questore Clemente per complimentarmi personalmente dell’ottima e celere riuscita del caso, e per ringraziare, attraverso di lui, tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine che si adoperano quotidianamente per garantire la sicurezza e la giustizia nella nostra città. Al tempo stesso, quando se la sentiranno, avrei piacere di abbracciare la famiglia di Pierpaolo Panzieri. Il loro dolore è quello di una città intera".

Anche il presidente della Provincia Giuseppe Paolini è intervenuto: "Ringraziamo la squadra mobile diretta da Paolo Badioli, la procura e il tribunale che con grande professionalità e tempestività a pochissime ore dal delitto hanno condotto un’operazione eccellente che ha coinvolto anche altri Paesi con un mandato di cattura europeo". Continua il presidente della Provincia: "Si è arrivati alla risoluzione del caso anche grazie alla grande collaborazione tra forze dell’ordine e popolazione, come giustamente rilevato dal questore Raffaele Clemente. Siamo vicini ai familiari, agli amici di Pierpaolo e alla città di Pesaro sconvolta da questo atroce omicidio".