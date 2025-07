Ricci all’attacco di Mancini: "Pagato dalla Regione"

L’ex commissario tecnico della Nazionale di calcio Roberto Mancini tifa per Acquaroli alle prossime elezioni regionali? Ebbene, Matteo Ricci va giù duro in contropiede: "Prima una campagna di fango squadrista contro di me, piena di notizie false amplificate dai loro giornali e megafoni – ha scritto l’eurodeputato – . Poi, visto che non funzionava, ecco riciclato l’endorsement di Roberto Mancini. Vi ha sorpreso? A me no. La Regione Marche lo ha profumatamente pagato (un milione di euro dei contribuenti) per fare il testimonial del turismo". Poi anche l’affondo sull’ex commissario tecnico azzurro: "Già tre anni fa contestai quella scelta: un ct che lascia la Nazionale nel momento del bisogno per andare ad allenare l’Arabia Saudita solo per soldi non è il miglior esempio da promuovere". La replica da centrodestra è affidata al deputato Antonio Baldelli: "Un attacco scomposto, degno del peggiore stile comunista, rivolto a un marchigiano che ha portato in alto il nome dell’Italia e delle Marche nel mondo. Roberto Mancini non fa politica! Ha semplicemente espresso il suo pensiero con libertà e rispetto, come ogni cittadino ha diritto di fare. Nonostante questo, è stato trascinato in un linciaggio mediatico orchestrata dall’eurodeputato Pd e dai suoi sostenitori, solo perché ha osato non allinearsi al coro della sinistra".