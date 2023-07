"Ricci arrogante: il palas non finito schiaffo ai pesaresi"

"Ricci arrogante, presuntuoso e fuori dalla realtà. Dopo 7 anni di bugie e rinvii, dopo i costi triplicati da 3,5 a 10,5 milioni di euro, il vecchio Palas è il simbolo dell’incapacità, uno schiaffo in faccia ai pesaresi stanchi di una quotidiana propaganda parolaia". I consiglieri comunali di Lega, prima c’è Pesaro, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Gruppo Misto rispondono al sindaco Ricci che ha dichiarato che il vecchio Palas sarà uno schiaffo al centrodestra.

"A tutto ci dovrebbe essere un limite, anche all’arroganza del sindaco Ricci. In questi anni a sbattere il muso davanti alla realtà è stata purtroppo la città e non il centrodestra pesarese e dopo nove anni di propaganda dovrebbe almeno provare un po’ di pudore davanti al palesi bugie. Il vecchio Palas rappresenta e rappresenterà sempre il simbolo dell’inefficienza e dello sperpero di denaro pubblico: sette anni di annunci e promesse, costi triplicati, una fretta costante ad ogni passaggio che ha impedito di prendere soluzioni ottimali. A questo si aggiungono le tante incompiute che vanno dall’ex tribunale, a palazzo Ricci, al San Domenico. A questo si aggiunge il cantiere lumaca del ponte cavalcavia. A questo si aggiungono le risorse buttate via (150.000 euro) per i progetti megalomani come la Rambla. A questo si aggiungono gli zero investimenti in ambito ambientale di Marche Multiservizi nella città per rifiuti ed acqua. In che città vive Ricci che tratta questi fallimenti come se fossero successi?"