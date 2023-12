Ricci: "Bilancio virtuoso". Opposizione critica

In consiglio comunale si sono discussi i documenti di pianificazione economica e finanziaria. In particolare il Dup, Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (passato con 20 voti favorevoli, 9 contrari) e quella sul Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, (20 voti favorevoli, 9 contrari). Quest’ultimo è stato presentato nella precedente seduta consiliare dall’assessore Nobili".

Il sindaco Matteo Ricci, è intervenuto parlando del Bilancio: "Un lavoro preciso, virtuoso e svolto in tempi rapidi, come accade da dieci anni a questa parte. Cosa non scontata, di questi tempi. L’approvazione del previsionale 2024, entro la fine dell’anno non è da tutti. Un elemento che dimostra la presenza di una macchina organizzativa e gestionale del bilancio valida, e soprattutto che non ci sono problemi. Dopo 10 anni abbiamo un bilancio virtuoso, un indebitamento bassissimo, tanti soldi in cassa e 1,7 miliardi di investimenti che cambiano il volto della città. Un lavoro straordinario, mai Pesaro aveva attratto così tanti investimenti pubblici".

Dario Andreolli (Lega) è stato critico sul bilancio: "Doveva avere un altro significato: per metà ricadrà su un’altra Amministrazione. Avrebbe dovuto avere una logica diversa – dice – con le spese programmate nella prima parte dell’anno pronte a indirizzare il corso delle altre azioni da farsi. Il Dup ha un grosso limite: non ha più la carica che voleva avere quando è stato proposto. È un Dup stanco, non presenta un’integrazione né sul Pnrr né su Pesaro 2024, citata solo in un passaggio che pare più un refuso. Manca di una una vera sinergia con gli altri Comuni; con Fano e Urbino mancano linee strategiche di sviluppo per crescere nei servizi e nelle politiche culturali e ambientali".

Giulia Marchionni: "Il Dup che votiamo è vuoto, non ha nulla che già non contenesse nei precedenti. Ripropone per il triennio successivo le stesse cose vuol dire che non è stato fatto nulla di quanto preventivato. E’ un documento, che prima di mettere il necessario, aggiunge il superfluo. In qualunque documento economico, è evidente la difficoltà di affrontare risorse della spesa corrente, mentre vediamo crescere risorse per investimenti. È normale che in un periodo complesso come l’attuale mettiamo 4 milioni di oneri di urbanizzazione sulla “rambla“? È un’opera necessaria alla città?". Le 5 mozioni sul Dup e Bilancio presentate da Andreolli e Giulia Marchionni sono state respinte con 20 voti contrari (9 i favorevoli) la prima, seconda e la terza; con 21 contrari la quarta e con 20 voti contrari la quinta.

