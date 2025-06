Ricci, campo larghissimo: "Uniti riusciamo a vincere. E resteremo solidi anche quando saremo al governo"

"Cambiare le Marche". Con un campo larghissimo – 18 partiti, oltre al Pd – concordi su 56 pagine di programma "che dimostrano la larga coalizione e la solidità che avremo al governo una volta che avremo vinto". Questo ha detto Matteo Ricci, eurodeputato del Pd e candidato del centrosinistra a presidente della Regione Marche, ieri mattina nella sede elettorale di Ancona, presentando il programma sottoscritto dalla coalizione che lo sostiene nella corsa al voto che si terrà in autunno. Dopo l’intervento di Ricci hanno preso la parola i 19 esponenti delle altrettante sigle che sostengono il candidato. Prima la dichiarazione pubblica per motivare il proprio sostegno, poi la firma sul programma cartaceo: una coalizione ampia che va dall’estrema sinistra ai centristi cattolici e riformisti.

A sostenere l’eurodeputato dem ci sono infatti il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sinistra Italiana, Italia Viva, Più Europa, il Partito socialista italiano, Possibile, Marche civiche, Rifondazione comunista, Dipende da noi, Volt, Riformisti Marche, Nuove Marche, Demos, Movimento socialista liberale, Partito repubblicano italiano, Movimento dei popolari e Italia in Comune. "È più facile fare alleanze larghe su progetti locali che nazionali - ha affermato Ricci - Ma vale il messaggio che uniti si vince e si possono cambiare le cose. Frammentati non si cambiano niente, è sicuramente un messaggio alla politica nazionale". Tra i temi centrali del programma, spiegati dal candidato durante la conferenza stampa, un’attenzione particolare alla sanità, alle aree interne, ai servizi sociali ed è stata ribadita l’intenzione di adottare un salario minimo regionale per chi lavora per la Regione. "L’emergenza sanitaria è sotto gli occhi di tutti - ha detto Ricci - Un marchigiano su 10 ha smesso di curarsi. Non vedere questi dati non significa essere di destra o di sinistra, ma scollegati dalla realtà".

E a proposito di programmi, Fratelli d’Italia, con il deputato Antonio Baldelli, attacca Ricci sul salario minino: "Una cosa che non ha senso annunciare che le imprese ‘non potranno più lavorare direttamente o indirettamente con la Regione qualora paghino stipendi inferiori a un fantomatico ’salario minimo regionale’. Peccato che non si possa fare. Lo dice la Corte Costituzionale: le Regioni non possono imporre obblighi retributivi ulteriori o diversi rispetto ai contratti collettivi nazionali. - Non è un’opinione, è la Costituzione. - prosegue Baldelli - Ancora una volta l’eurodeputato della Schlein dimostra di non conoscere le regole che dovrebbe rispettare: Affidopoli insegna".

Critico il centrodestra anche sul tema della data delle elezioni. La senatrice e coordinatrice di Fratelli d’Italia nelle Marche Elena Leonardi replica al candidato a Ricci, che chiede di votare ad ottobre insieme alla Toscana. "Non avendo argomenti seri, la polemica del giorno riguarda la data delle elezioni. - dice Leonardi - Fa sorridere che solo poche settimane fa l’accusa del Pd era quella di voler scappare dalle elezioni, oggi la scadenza a fine settembre - da sempre ribadita dal presidente Acquaroli sia in aula che alla stampa - sarebbe addirittura troppo presto e a ridosso dell’estate. Ricci, a corto di proposte serie per le Marche – conclude Leonardi – prova di continuo a sviare l’attenzione creando polemiche senza alcun fondamento".