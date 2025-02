Ricci candidato in pectore. E parla già di programma: "Aiutiamo le aree interne"

Presidente della Provincia, sindaco, europarlamentare. E ora candidato in pectore del centrosinistra alle elezioni regionali. Matteo Ricci, dall’associazione culturale L’Isola di Chiaravalle, in provincia di Ancona, ha chiamato alle armi il Pd. Nel segno dell’alleanza e di un programma condiviso "per una rinascita economica, progressista e democratica delle Marche". Con Verdi, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Civici, Italia Viva, Socialisti. Ma nella folta platea – oltre 200 persone – c’è anche Base Popolare, con cui l’intesa è tutta da fare. Ma la costruzione di una coalizione per un "nuovo centrosinistra marchigiano" è partita. Il nome di Ricci non è ufficiale, non essendoci nemmeno una data per il voto nelle Marche. Ma la spinta per lui arriva da diversi fronti. Lo sostiene l’ex governatore Luca Ceriscioli: "Speriamo sia lui". Lo spinge il consigliere regionale Romano Carancini: "In molti lo riteniamo il candidato migliore. Sarebbe una guida significativa, riconoscibile a livello regionale". Stretta di mano, nel segno di una sfida da affrontare insieme, da parte di Nicola Zingaretti e Francesco Boccia. E poi gli applausi, ripetuti, durante il suo intervento. Uno spazio dove già è iniziata la campagna elettorale, con tanto di proposte: "Trasporto pubblico gratuito per gli studenti che vivono nelle aree interne e 30mila euro alle giovani coppie che andranno a viverci, anziché spenderli per Atim". E poi i tavoli aperti su sanità, rilancio del tessuto economico e sostenibile, infrastrutture e diritti civili e sociali.

Durante la giornata a Chiaravalle si vedono Gianluca Carrabs dei Verdi ("per battaglie così dobbiamo essere tutti insieme"), Giulio Argalia di Voce alle Marche, Giorgio Fede del Movimento 5 Stelle che ha detto "di essere favorevole all’alleanza con una proposta di percorso", Gioia Santarelli della Sinistra Italiana, Massimiliano Sport Bianchini dei Civici, Fabiola Caprari di Italia Viva, Mario Paglialunga dei Socialisti e Andrea Castellani di Base Popolare, il movimento che fa capo a Gian Mario Spacca. "Siamo aperti con tutti, non guardiamo alle bandiere. I temi e la squadra sono più importanti del candidato presidente", spiega Castellani. Sponda Pd, ecco la deputata Irene Manzi, la capogruppo Pd in consiglio regionale Anna Casini, il consigliere Antonio Mastrovincenzo, la segreteria regionale Chantal Bomprezzi, l’ex deputata Alessia Morani, la capogruppo alla Camera Chiara Braga. Tutti uniti, almeno per ora, per costruire un progetto alternativo al centrodestra. Da Pesaro presente la consigliera regionale Micaela Vitri, l’ex sindaco di Gabicce Domenico Pascuzzi, Luca Pieri e il presidente della Provincia Giuseppe Paolini. "Vogliamo continuare ad essere servi di Roma o protagonisti di una rinascita economica e democratica? Abbiamo una funzione storica: sconfiggere la mediocrità. Non è una campagna come le altre, servono esperti, giovani e militanza, anche digitale. Ridiamo speranza alle Marche", conclude Ricci. La sfida è iniziata.