Ricci: "Cultura e turismo per il rilancio"

Due serate di politica e convivialità: domani e giovedì il Partito Democratico di Urbino organizza le “Serate della Festa dell’Unità“, una Festa concentrata, in cui comunque rimangono i capisaldi delle edizioni storiche, ovvero le conversazioni di politica e i momenti di convivialità: "Parleremo di sanità e turismo – dice il segretario dem Giorgio Ubaldi – due temi centrali di questa campagna elettorale. Domani alle ore 18,30 sotto i torricini, in via Matteotti nei pressi del teatro, saremo con Claudio Maria Maffei, già dirigente regionale della sanità, e parleremo dell’attuale stato della sanità marchigiana e soprattutto di quella di Urbino e del suo territorio. Una situazione difficile, dal problema medici di base al pronto soccorso fino al futuro di alcuni reparti alle liste d’attesa". Seguirà un’apericena. Giovedì la serata si intreccia con la presentazione del programma dell’Alleanza del Cambiamento, la coalizione a sostegno di Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche. Alle ore 19 sempre all’esedra del teatro si parlerà di cultura e turismo. Parteciperanno all’evento tematico, assieme a Matteo Ricci, anche il sindaco di Firenze, Sara Funaro, i candidati dem al consiglio regionale Federico Scaramucci e Daniele Vimini, e il capolista al consiglio regionale della lista civica “Matteo Ricci - Presidente“ per la circoscrizione di Fermo, Francesco Trasatti.

"Cultura e turismo devono diventare un connubio di rilancio per la nostra regione – dichiara Ricci –. Il turismo culturale è il più ricercato in Italia e attrae turisti tutto l’anno. Le grandi città d’arte sono in overbooking e si pongono il problema di ridurre il numero dei turisti, per questo non è accettabile che le Marche siano la terzultima regione per arrivo di turisti stranieri. Durante l’evento tematico parleremo di tutto questo, di come valorizzare le nostre bellezze artistiche e paesaggistiche e di come “un cambio di Marche“, nostro slogan della campagna, sia possibile per la nostra regione, a partire proprio dal turismo e dalla cultura".

Prosegue il segretario comunale Ubaldi: "Un tema centrale di questa estate, dove le spiagge deserte o quasi sono al centro di discussioni più o meno pertinenti. Anche a Urbino questi ultimi anni il turismo è venuto scemando. Nonostante l’anno scorso ci siano state la mostra di Barocci e Pesaro capitale della cultura, non si riesce a fornire proposte adeguate e interessanti per attrarre turisti. Il Pd di Urbino in questa sede presenterà una sua proposta per implementare e rendere sicuri gli eventi e per evitare un nuovo caso Biosalus, scongiurando che grandi iniziative collaudate non abbiamo continuità, indispensabile per promuovere la città a lungo termine". Anche giovedì ci sarà una cena conviviale dopo l’incontro, aperta a tutti.

gio. vol.