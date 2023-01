Ricci detta la linea alla squadra Ma i quartieri chiedono interventi

La squadra c’è. Ieri il “workshop di fine mandato”, ha fatto da collante tra tutte le espressioni della maggioranza. La sala del Consiglio comunale era affollata di gente, tanto da sorprendere gli stessi organizzatori, riguardo l’ampia partecipazione: "C’è anche voglia di fare e non mollare". Oltre agli amministratori, ai consiglieri comunali e di quartiere in maggioranza non sono mancati all’appello i presidenti delle partecipate (Delle Noci di Pesaro Parcheggi; Luca Pieri di Aspes; Andrea Pierotti, presidente Marche Multiservizi) e i consiglieri regionali Andrea Biancani e Micaela Vitri.

Quando il sindaco ha dato la nota dicendo di non sedersi sugli allori perché l’ultimo anno di legislatura sarà fondamentale per coltivare l’elettorato in vista delle amministrative, alcuni presidenti di quartiere hanno ’stonato’, iniziando con l’elenco di cose da fare: qualcuno ha iniziato a leggere l’elenco delle esigenze future, nel minimo dettaglio. La "musica" dei quartieri è stata gentilmente stoppata. L’obiettivo della riunione di ieri era quello di dare la visione politica del gioco di squadra. Il vicesindaco Vimini e gli assessori Pandolfi e Pozzi, soprattutto, hanno chiarito all’assemblea la necessità di dare un valore politico alle opere fatte in città. "Sono state tantissime, abbiamo ribaltato la città come un calzino in meglio – è l’idea di tutti –, ma per il cittadino è più chiaro quello che faremo (gli investimenti) di quello che abbiamo fatto (le opere concluse)". Urge quindi un cambio di rotta in termini di comunicazione: è stato il motto. La squadra ieri rivendicava di avere reso Pesaro una città dinamica per eventi, in corsa per accreditarsi come destinazione turistica fuori dal cono d’ombra in cui troppo spesso le Marche finiscono rispetto ad altri territori nazionali; laboratorio politico, città della musica Unesco, all’avanguardia negli strumenti democratici (bilancio partecipativo), destinataria di 1,7 miliardi di investimenti pubblici.

Ma alle rivendicazioni c’è chi ha aggiunto note tattiche, spezzando una lancia a sostegno dei presidenti di quartiere: loro hanno il polso delle priorità sentite dai cittadini. L’ascolto deve essere a tutti i livelli. Tanto che Biancani ha reso una sintesi: "Giusto puntare in alto senza perdere di vista le esigenze quotidiane", ha detto come commento al dibattito avvenuto. Qualcuno ha anche consigliato di girare di più in città: non presenzialisti, ma essere maggiormente presenti. Non va distante la sintesi del sindaco resa con una nota ufficiale: "Pancia a terra sulle priorità di fine mandato – ha scritto Ricci – sulle opere, le manutenzioni e sempre con in testa i più deboli la sostenibilità e la qualità della vita dei pesaresi. E un focus specifico sulla Capitale italiana della cultura 2024, un appuntamento storico che cambierà la città per i prossimi decenni. La squadra è forte e larga". Tutti i Presidenti insieme hanno convenuto di continuare a lavorare sulle necessità emerse durante il tour del Sindaco di metà mandato. Perseguire con rapidità nelle opere meno impegnative, ma capaci di dare immediatamente le risposte soprattutto manutentive necessarie a decoro e ordine. Nei quartieri, dalla prossima settimana, ci saranno incontri “be to be“ (a due) con gli assessori competenti per ogni singolo Quartiere e per riordinare i dettagli operativi e tempistiche.

Solidea Vitali Rosati