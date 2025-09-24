Ricci e Conte al mercato. Strette di mano per le foto. Poi i cammini si separano

L’incontro di Teano, quello tra Giuseppe Conte leader dei 5 Stelle e Matteo Ricci, candidato alla guida della Regione per il centrosinistra, tra le bancarelle del mercato di San Decenzio. Uno arriva da nord, Ricci, e l’altro, Conte, da sud perché ha dormito a Fano dopo il bagno di folla prima al cinema Politeama e poi in piazza per chi era rimasto fuori. Uno da una parte, Ricci, impegnato nella diretta con la trasmissione "L’aria che tira" guidata da David Parenzo mentre il presidente del Movimento 5 Stelle si è incamminato tra le bancarelle del mercato stringendo mani, parlando con gli ambulanti e facendo selfie con le signore di passaggio. Una stretta di mano per tutti "perché bisogna ascoltare le persone ed i loro problemi perché altrimenti diventa la politica del palazzo", dice Conte. Dove l’incontro? Quando il leader dei pentastellati gira intorno alla telecamera e si intrufula alle spalle di Ricci più impegnato ad ascoltare il dibattitto in studio che a quello che avveniva intorno a sè. Un saluto veloce al conduttore televisivo da parte di Conte e quindi altro giretto per le bancarelle prima di arrivare al bar Ciclone, nella piazzetta del San Decenzio, dove i 5 Stelle avevano preparato un palchetto e ad attendere il leader del movimento c’erano tutti i candidati con in prima fila Marta Ruggeri consigliere regionale uscente in compagnia di Rossella Accoto, ex parlamentare del movimento.

Un incontro non dato per scontato perché prima dell’arrivo di Giuseppe Conte, il candidato e consigliere comunale Lorenzo Lugli annunciava: "Dovrebbe esserci anche Ricci...". Quindi Francesca Frenquellucci assessore, Giovanni Fontana e Giovanna Bruscolini. Giuseppe Conte parlando delle elezioni regionali ha detto: "Sento un’aria positiva girando per le Marche e ascoltando le persone. E’ ora di cambiare perché Acquaroli in questi anni non ha inaugurato una sola opera ed i soldi del Pnrr li abbiamo trovati noi. Noi vogliamo riportare le persone nelle aree interne, vogliamo fermare l’esodo dei giovani, e vogliamo sistemare la sanità perché è stato chiesto, ad Ascoli, un esame urgente ma l’interessata, una nota giornalista, è stata rimandata a data da destinare. E’ ora di cambiare la guida di questa regione e siamo tutti uniti perché il programma delle cose da fare lo abbiamo stilato assieme". Quindi Ricci è andato da una parte e Conte dall’altra. Bagni di folla? No.

m.g.