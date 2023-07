Ricci e de Blasio, progetto in Comune "Spostate la ferrovia come a New York"

di Alessio Zaffini

La ’green line’ sulla ferrovia è ancora un suo obiettivo? "Certo, assolutamente sì". Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, ha parlato del suo progetto con un ospite d’eccezione, Bill de Blasio, ex sindaco italoamericano di New York, che ieri sera era a Pesaro. L’occasione per parlare della ’green line’ è stata la conferenza "Viaggio a New York nel clima che cambia", all’ìnterno di "UlisseFest" in piazza del Popolo.

Dunque, nei prossimi anni è prevista la deviazione della ferrovia di Pesaro, che passerebbe accanto all’autostrada, permettendo quindi vari punti di scarico per le merci nelle zone industriali. Ma cos’è una "green line"? Seguendo il modello newyorkese della "high line", una ferrovia sopraelevata trasformata nel circuito pedonale più lungo del mondo, la ’green line’ corrisponderebbe alla linea ferroviaria in direzione Fano che, quando verranno eseguiti tutti i lavori necessari alla deviazione, sarà trasformata in una nuova bicipolitana o zona pedonale, collegando quindi alcune parti della città che magari ora sono poco collegate: "Questa opera farà, inoltre, risparmiare ben 9 minuti di viaggio in treno - ha detto ieri Ricci nel palco di piazza del Popolo – e, soprattutto, avremmo molti più svincoli industriali, dato che ora non abbiamo un punto di carico e scarico merci, ma solo passaggio. Il Ministero delle Infrastrutture ci ha dato l’ok per questa grandiosa opera. Le risorse sono disponibili, bisogna solamente iniziare la progettazione effettiva. Diciamo che il nostro corridoio verde corrisponderebbe ad un vero e proprio raccordo della bicipolitana, creando una strada ancor più sicura e a disposizione dei cittadini, sempre sotto l’onda lunga dell’esperienza di New York, anche se ovviamente gli abitanti da noi sono molti di meno. Il costo della deviazione della ferrovia supera il miliardo di euro, e voglio considerarlo come un lascito di quello che è stato il mio ruolo di sindaco.

"Anche Bill de Blasio, soddisfatto, ha commentato il progetto "green line": "Inizialmente la nostra ’high line’ era stata pensata dal precedente sindaco Bloomberg come una strada per ricchi. Valorizzarla come strada per tutti, che permette di di muoversi tra le varie zone della città senza l’utilizzo della macchina, bensì camminando e godendo del panorama di New York, è stata una mossa vincente. Penso che a Pesaro, che il prossimo anno sarà Capitale Italiana della Cultura, una struttura del genere sia più che necessaria, funzionale e emozionante. Ben fatto".