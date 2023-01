Ricci e Vimini: "Un gigante che ha segnato la storia del territorio"

Oscar Piattella aveva donato al Comune il suo "Polittico per Pesaro" che è esposto nella sala del consiglio comunale. Un’opera ispirata alla pala del Bellini conservata ai musei civici. E dal sindaco Matteo Ricci e dal suo vice Daniele Vimini, un ricordo di questo artista che viene definito "Un gigante che ha segnato la storia artistica del nostro territorio". Quindi i progetti che stavano per nascere perché "sarebbe stato un grande interprete e maestro della Capitale italiana della Cultura 2024. Avremmo dovuto vederci presto – dice Vimini – per definire la sua partecipazione . Anche se il destino ha scelto diversamente. La sua carica emotiva ed artistica legherà ancora di più le nostre progettualità a partire da quelle che collegano Pesaro a Cantiano, Cagli e al Catria e al Nerone". Aggiunge il sindaco: "Piattella è stato un orgoglio per il nostro territorio, che in 65 anni di carriera ha caratterizzato la scena contemporanea internazionale con un percorso autonomo, ma sempre collegato alla ricerca e ai movimenti che avvenivano nelle piazze moderne più importanti. Ha saputo mantenere un proprio stile, una grande cifra artistica e tecnica sapendosi però sempre mettersi in gioco, con i movimenti e l’evolversi delle stagioni".

Un ricordo all’opera e alla vita di Oscar Piattella anche dal presidente della Provincia di Giuseppe Paolini: "Perdiamo una figura eccezionale – scrive Paolini – con una visione unica e talento fuori dal comune. Attraverso il suo lavoro ha coniugato la dimensione internazionale e il legame profondo con il territorio provinciale. Una rapporto autentico, capace di scandire e caratterizzare la sua ricerca continua tra uomo e natura. Un protagonista della nostra cultura che ci ha dato tanto anche sul piano umano". Nella giornata di ieri sono arrivate ai familiari di Oscar Piattella attestati di grande stima e vicinanza un po’ da tutta Italia.