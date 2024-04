Ricci fa il pieno con la maxi cena: "Si sono prenotati in 1.642"

All’invito a cena di Matteo Ricci hanno aderito in 1.642 persone. Chi sta organizzando la “cena popolare“ di domani sera all’interno dell’ex Fiera di Campanara, però, vuole tenersi basso: "Aspettate: quello che alla fine ha un contrattempo o ci ripensa c’è sempre. Un centinaio di posti li terrei ballerini". Anche sfumando, il numero resta significativo. A spanne la gente non si è prenotata per mangiare: nessuno dei paganti ha chiesto di sapere il menù. L’informativa è stata didascalica: posto a sedere – antipastino, primo e secondo – 20 euro. Nessuna ulteriore garanzia: ai fornelli non ci saranno i volontari del Circolo Pd di Cattabrighe con la ricetta del coniglio di Torcolacci. No. Altri tempi. Il servizio sarà curato da un catering.

Programma della serata? A condurre l’intervista – si presume a Matteo Ricci, unico protagonista sul palco – sarà il consigliere comunale Tomas Nobili, istrionico speaker della Vuelle al Palasport. Dopo dieci anni da sindaco; 5 anni da presidente della Provincia; 4 libri autobiografici relativi alla propria esperienza politica e migliaia di comparsate televisive impensabile un effetto sorpresa, sui contenuti. La serata sarà “una prova aperta“ riguardo le idee da candidato alle Europee. Pare che da Roma il riserbo sui nomi in corsa per il Pd a Bruxelles potrebbe sciogliersi il 15 aprile. Video, amarcord, musica ci saranno certamente, in perfetto stile delle precedenti presentazioni fatte, in giro per l’Italia di “Pane e politica“, il libro in cui Matteo Ricci riassume le idee di persone incontrate a cena per esplorare su quali valori e priorità sociali si debba rifondare l’identità del Partito democratico. Le adesioni alla “cena popolare“ hanno superato le aspettative degli organizzatori e dello stesso Ricci il quale ieri, con un post sui social, ha confermato il sold out dell’iniziativa e ha ringraziato per "l’affetto, il sostegno– ha detto – e l’adesione nonostante richiedesse una donazione volontaria. Una partecipazione così grande va oltre le più rosee aspettative".

Solidea Vitali Rosati