Ricci, la cena dei mille a Roma: "Nel Lazio sta andando forte"

Portare a tavola mille persone a Pesaro, e cioè a casa sua, non è stata una grande impresa per Matteo Ricci. Portarne invece mille a Roma, per una serata ‘dedicata’ ha fatto effetto. Tanto che dal ristorantre "La carovana" sono subito partite telefonate, accompagnate da foto, compreso l’elenco dei presenti e degli assenti. E tra gli assenti è stato dato Goffredo Bettini, senigalliese, uno degli intellettuali di punta del partito e sostenitore di Ricci alle Europee. "Ma che dicono – risponde il suo braccio destro Fabrizio Zanoni –: non c’era perché non era previsto: era a Firenze a presentare il suo libro. Cose già stabilite da tempo e comunque Bettini era con Ricci e Claudio Mancini a Senigallia e a Pesaro qualche giorno fa". Ma il dominus della serata romana, oltre al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, era Claudio Mancini, parlamentare, ex tesoriere, come il padre, del Pd romano e laziale e considerato all’interno del partito il Papa Nero: non una faccia conosciuta al mondo televisivo, ma potentissimo.

Chi era a Roma racconta di mille persone, presenti tutti i quadri dirigenti "alti e bassi" del parito. Benché venga dato all’interno di una terna di ferro – il segretario Elly Schlein, quindi Nicola Zingaretti e appunto Matteo Ricci –, secondo alcuni la strada non sarebbe del tutto in discesa perché "alcuni uomini della segreteria" vorrebbero frenare le apparizione Tv di Ricci. Ma non si sa bene con quali risultati perché gli impegni sono fitti: ha in programma una trasmissione del primo pomeriggio su Sky, quindi dovrebbe apparire su Rete4 nel programma serale di Paolo Del Debbio, trasmissione molto ambita tanto che un paio di sere fa era ospite il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Quindi appuntamenti sui tg di Rete4: un volto noto ai telespettatori prima, ma anche adesso nonostante i presunti freni. E l’effetto tv sta funzionando: "Nel Lazio sta facendo il pieno di selfie".