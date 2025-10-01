Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
Pesaro
CronacaRicci, la sconfitta nel giardino di casa. La provincia gli ha voltato le spalle
1 ott 2025
REDAZIONE PESARO
Ricci, la sconfitta nel giardino di casa. La provincia gli ha voltato le spalle

Ha riconquistato pochi comuni rispetto a Mangialardi e ha perso di 9mila voti. Centrodestra sempre più radicato

Matteo Ricci

Il cuore della sconfitta di Matteo Ricci è nel giardino di casa. Nella provincia di cui è stato presidente e di cui per dieci anni ha guidato il capoluogo, l’europarlamentare ha preso novemila voti in meno di Francesco Acquaroli. Fatte le dovute proporzioni (considerando l’affluenza in calo e la presenza dei Cinque Stelle), a Ricci non è andata molto diversamente di come andò cinque anni fa a Maurizio Mangialardi. Il che significa almeno due cose: la prima è che il candidato pesarese non ha avuto alcun effetto positivo nel suo territorio e un motivo ci sarà; la seconda è che lo spostamento a destra di buona parte dei comuni della provincia di Pesaro-Urbino è strutturale, come peraltro certificato anche dalle elezioni amministrative degli ultimi anni.

Andando nel dettaglio, rispetto al 2020 Ricci è riuscito a riportare nel centrosinistra soltando Gabicce Mare, Montelabbate e Vallefoglia, mentre al contrario ha perso Serra Sant’Abbondio. Praticamente quasi niente, se si tiene conto anche del fatto che lui aveva in coalizione i Cinque Stelle: sono andati male, è vero, ma sono stati comunque un valore aggiunto rispetto a cinque anni fa.

Il centrosinistra sbaglia di grosso se continua a pensare di aver perso le elezioni perché di là hanno la Meloni e hanno avuto più soldi per la campagna elettorale. Certo, tutto questo incide come molto altro. Ma il centrodestra vince perché ha ormai stabilmente conquistato molti territori. Si è radicato, come dice Luca Ceriscioli nell’intervista a pagina 13. Si è radicato qui, ma anche in molte altre parti delle Marche dove il Pd un tempo dominava. Pensate a Macerara, per svariati lustri guidati da sindaci di centrosinistra e ormai passata al centrodestra. O a Porto Sant’Elpidio, nel Fermano, cittadina calzaturiera che ha eletto amministrazioni Pd per anni e ora ha virato a destra. Sono solo due esempi, ce ne sono altri e tutti insieme dimostrano, appunto, che la nuova vittoria del centrodestra non è figlia della campagna elettorale né dei confronti televisivi Ricci-Acquaroli, ma del modo in cui è penetrato nei territori.

Nelle tre province del sud, tradizionalmente ostiche per il Pd, Acquaroli ha portato a casa 165mila voti contro i 117mila di Ricci, che nell’Anconetano ha recuperato solo 6mila voti (98mila contro 92mila) e a Pesaro-Urbino ha pagato pegno.

Insomma, se il Pd ha capito la lezione, sa bene da dove ripartire: non dal campo largo, non da Gaza, non dal candidato migliore, ma dal giardino di casa.

Roberto Fiaccarini

