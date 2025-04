Ricci, la scossa e la sfida : "Marche, dal declino al record: qualità della vita, primi in Europa"

"Da Regione in declino a Regione leader". E’ la sfida che Matteo Ricci, europarlamentare del Pd, lancia nei confronti del presidente uscente Francesco Acquaroli (Fd’I), nel tentativo di conquistare la guida delle Marche. "Siamo una regione semi sconosciuta – afferma Ricci – che non conta nulla a livello nazionale ed europeo. Come in dieci anni ho fatto diventare Pesaro una città nazionale, nel prossimo decennio farò diventare le Marche una regione europea. L’obiettivo è di farla diventare la regione, da qui al 2050, con la migliore qualità della vita in Europa. Dove si vive meglio si può anche lavorare meglio".

E ancora: "Il primo testimone di una regione è il presidente". Poi l’europarlamentare porta due esempi, quello di Stefano Bonaccini (Pd) ex presidente dell’Emilia Romagna e quello di Luca Zaia (Lega) presidente del Veneto "che hanno sempre fatto valere gli interessi delle loro regioni di cui sono stati i primi testimoni. Se il presidente non è conosciuto diventa un problema di competitività delle Marche".

Non a caso per Ricci, le "Marche rischiano il declino, tutti gli indicatori socio-economici dicono che siamo in crisi e per invertire la rotta è necessario cambiare cultura di governo. Il nostro obiettivo è fare delle Marche, da qui al 2050, la regione con la migliore qualità della vita in Europa. Dove si vive meglio si può anche lavorare meglio. Dobbiamo rafforzare le università storiche evitando l’arrivo degli atenei privati (il riferimento è alla Link University ndr) che non servono al sistema formativo e all’attrattività dei giovani". Poi lancia alcune proposte per il rilancio delle Marche: "Dobbiamo diventare leader in Italia per la capacità di applicare l’intelligenza artificiale nel settore manifatturiero e leader per l’economia circolare e verde: dobbiamo accelerare la green economy. Dobbiamo investire anche su beni e prodotti per la terza età per far fronte all’invecchiamento molto forte della popolazione". Per Ricci i dazi "sono una botta tremenda per le imprese con ‘il sovranista grande’ che rischia di mangiarsi il ‘sovranista piccolo’".

Non mancano da parte dell’aspirante presidente le idee per evitare lo spopolamento delle aree interne e delle zone terremotate: "Metteremo in campo un contributo di 30mila euro a fondo perduto per chi decide di andare ad abitare in quelle aree, asili nido gratuiti per chi vive lì e trasporto scolastico gratis per gli studenti che devono passare ore in autobus per andare a scuole. Inoltre propongo un contributo regionale per le pluriclassi per tenere aperte le scuole nei piccoli comuni. E’ anche necessario offrire incentivi, come il costo degli affitti degli ambulatori a carico della Regione, perchè i medici di base facciano servizio nelle aree interne. Così come vanno semplificate le procedure per favorire la ricostruzione nelle aree del cratere. Con la fine del superbonus 110 si è impallato il meccanismo e oggi un terzo di coloro che hanno avuto le strutture danneggiate non ha fatto domanda". E ancora: "Il centrodestra sta spendendo solo i soldi stanziati dai governi precedenti o dall’Europa, a partire dal Pnrr. E se fosse stato per Fratelli d’Italia, i 200 miliardi del Pnrr in Italia non sarebbero mai arrivati. Non hanno portato un euro nelle Marche, gli unici sono i 400 milioni per l’alluvione del 2022".

Infine Ricci si sofferma sui balneari e sulla direttiva Bolkestain: "Li prendono in giro da almeno un decennio creando incertezza e rinviando gli investimenti. Sarebbe bastato da subito individuare dei criteri chiari per le gare garantendo un indennizzo ai gestori uscenti per gli investimenti fatti e per il modello familiare italiano. In questo modo avremmo avuto le gare già fatte, il sistema familiare italiano garantito e strutture più moderne e accoglienti. Senza investimenti il turismo è meno attrattivo rispetto ad altri Paesi dove gli investimenti si fanno e gli stabilimenti balneari sono dotati di nuovi servizi". Sugli investitori stranieri, Ricci assicura che "le gare sono una garanzia per il sistema familiare. Se i criteri stabiliscono che ogni famiglia può avere uno stabilimento balneare, gli stranieri, al massimo, si potranno prendere una spiaggia. La verità è che l’Italia non ha fissato i criteri e i sindaci per evitare le infrazioni hanno cominciato a fare gare".