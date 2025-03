Ricci, l’esordio in casa: "Visiterò 100 aziende in campagna elettorale"

Ad uno dei versi gioiosi del Passero solitario ‘Primavera dintorno brilla nell’aria’ di Giacomo Leopardi ha ispirato il lancio della sua candidatura a governatore della Regione alle prossime elezioni, che si è tenuto l’altra sera a Osimo. E ancora, ieri pomeriggio Matteo Ricci, a Vallefoglia, nella sua prima iniziativa da candidato ufficiale, di Leopardi ha messo da parte il pessimismo storico e cosmico e ha diffuso una visione di rinascita per le Marche con una prospettiva che guarda al 2050. Di fronte a una platea di circa 200 persone riunita nella palestra di Montecchio, l’eurodeputato ha iniziato a radunare attorno a sé la base da cui partire per la conquista della presidenza della Regione. "Per combattere i populisti, occorre essere popolari – ha esordito l’europarlamentare –. Dobbiamo essere come siamo sempre stati, con i piedi per terra e con la schiena dritta, vicini alle persone e alle loro necessità, per questo se ti chiamano bisogna sempre rispondere al telefono. Dall’opposizione mi hanno attaccato perché mi hanno detto che facendo il porta a porta sembro un venditore. In realtà per me è fondamentale entrare in casa delle persone e conoscere i loro problemi, durante questa lunga campagna elettorale voglio visitare almeno 100 aziende e andare giorno e notte in giro per le Marche. E’ un modo di fare politica popolare che non possiamo smarrire". Accanto a Ricci, a sostenere la necessità di costruire una squadra compatta, la consigliera regionale Pd Micaela Vitri, il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, la segretaria provinciale Pd Rosetta Fulvi e il segretario Pd Bassa Valle del Foglia Gianluca Vichi. Insieme, sostiene il neo candidato alla presidenza, occorre lavorare in quella che definisce una ‘battaglia tosta’ per riportare le Marche ad essere la regione numero uno per qualità della crescita. "In un contesto internazionale così complesso, che pone grandi sfide alle nostre aziende per i costi dell’energia e per un mercato sempre più sfidante non potremo competere sui grandi numeri, ma potremo avere un ruolo sul rilancio dei grandi valori e della qualità della vita, dalla tutela ai più deboli, alla cultura, all’ambiente e alla sicurezza che è un tema nostro perché ha che fare con lo stare bene delle persone. Per questo le Marche, se vinceremo, saranno la regione più sicura d’Italia". Tra le priorità d’intervento "per evitare che le Marche si meridionalizzino" l’europarlamentare pone la sanità con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa e di riportare al diritto di cura coloro (1 su 10, secondo il candidato governatore) che hanno in questi anni, per problemi di accesso ai servizi, rinunciato a visite, esami e ricoveri. Poi, come regola, l’orgoglio dell’indipendenza dagli ordini della politica. "Mai il partito prima degli interessi della gente – sostiene Ricci – . Basta il vassallaggio a Roma". Beatrice Grasselli