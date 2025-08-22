Ricci: "No ai ’diplomifici’. Investire sulla cultura"

Turismo e cultura sono stati i temi forti dell’incontro di ieri sera a Urbino durante la Festa dell’Unità itinerante organizzata dal circolo PD Locale. "Con la cultura si vive meglio - ha detto Ricci - e investire in cultura e turismo vuol dire investire sull’innalzamento della civiltà del territorio. Urbino ha costruito la sua identità intorno all’Università e io garantisco che non ci sarà spazio per i "diplomifici" come la Link che danno un titolo a chi ha i soldi. Sul turismo invece bisogna dire un forte no a Let’s Marche, che non ha nessuna identità, e al carrozzone ATIM, ovvero milioni di euro buttati senza alcun ritorno. Il turismo culturale è in espansione ma noi siamo terzultimi in Italia nella presenza di turisti stranieri, questo perché noi subiamo il turismo e non abbiamo nessuna strategia. La destra invece di mettere insieme le bellezze della regione ha fatto leva sul campanilismo e messo uno contro l’altro, lo abbiamo visto nella Capitale della Cultura a Pesaro quando non hanno partecipato nemmeno a una riunione. Tra un mese voglio presentare Pesaro, Urbino e le Marche come Capitale Europea della Cultura 2033; altro che Norcia, un’alleanza fatta solo per compiacere Spacca invece di sostenere un progetto marchigiano. Quando vinceremo ci metteremo al servizio di tutti: io sarò il primo sostenitore della candidatura di Ancona a Capitale della Cultura anche se ha un sindaco di centro-destra".

Federico Scaramucci ha sottolineato come sia "importante che Ricci abbia scelto Urbino per la cultura, ci sono spunti importanti che speriamo si possano presto attuare per risorgere dalle difficoltà di questi anni dove turismo e cultura non sono stati trattati come meritavano. A Pesaro sono aumentate le presenze, a Urbino molto diminuite: sono numeri incontrovertibili. Il lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi e anni è difficile e dovremo recuperare credibilità ma siamo pronti a lavorarci come squadra".

"La cultura può essere il motore industriale del nostro paese - ha detto Sara Funaro, sindaco di Firenze - ma serve una valorizzazione del patrimonio umano e materiale. L’esempio di come è stata trattata Pesaro Capitale della Cultura evidenzia un metodo di questo governo che pensa di dover liberare il campo da una parte politica ma non han capito che la cultura è di tutti. Abbiamo candidati appassionati come Scaramucci e futuri presidenti come Ricci che possono far ripartire le Marche".

Andrea Angelini