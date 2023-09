Ricci nomina. Baldantoni nel cda di Ami

Al tramonto del suo mandato, il sindaco Matteo Ricci rispolvera i vecchi amici del partito. Infatti per il rinnovo del Cda di Ami il Comune ha nominato Giorgio Baldantoni al posto dell’ex assessore Rito Briglia. Mentre è stato confermato Mauro Rossi, esponente dei 5 Stelle. Ad annunciarlo ieri all’assemblea dei soci della partecipata della gestione del trasporto pubblico locale della provincia, è stato l’assessore all’Operatività Enzo Belloni delegato dal sindaco Matteo Ricci. Belloni a nome del sindaco, al termine dell’assemblea convocata per l’approvazione tra l’altro del rinnovo delle cariche in scadenza, ha rivolto il "grazie a nome dell’intera Amministrazione, a Rito Briglia per l’impegno e l’apporto dato nel suo mandato e un benvenuto e un augurio di buon lavoro a Baldantoni, figura – afferma la nota del Comune – dalla grande esperienza politica che sappiamo potrà dare un importante contributo in rappresentanza del Comune di Pesaro insieme a Rossi". Essendo un secondo importante ritorno nel consiglio di una società controllata dopo quello di Almerino Mezzolani a Marche Multiservizi, la nomina di Baldantoni potrebbe anche servire a limitare la tensione nel Pd tra la corrente di Ricci e la sezione di Villa Fastiggi, che aveva già incassato un molteplice ridimensionamento del peso all’interno dell’amministrazione.