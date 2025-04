Ricci pedala per la Regione: "Rilanciamo l’entroterra". Ma arrivano le prime grane

Dopo un breve saluto ai vari intervenuti per la partenza in bici verso il sud delle Marche, alle 15 Matteo Ricci insieme al suo gruppo di ciclisti ha affrontato la sua prima salita di questa sua nuova avventura. Da Cantiano il gruppo si è diretto verso il Passo di Val Turbia per scendere poi verso Fabriano. Oggi farà tappa a Camerino e Comunanza per chiudere ad Arquata del Tronto, paese simbolo del terremoto. Prima della partenza, Ricci ha affrontato vari temi legati all’entroterra. A partire dalla sanità. "Non hanno riaperto nulla di quanto avevano promesso – ha detto, riferendosi al centrodestra – hanno fatto qualche favore ad amministratori dello stesso colore politico ma non c’è nessuna visione strategica, purtroppo sono aumentate le liste d’attesa, mobilità passiva e mancano medici e infermieri. Molta gente rinuncia a curarsi, la sanità pubblica dovrà essere finanziata di più altrimenti ci sarà sempre più privatizzazione".

Per la ferrovia, lei era contrario a riaprire la Fano-Urbino, ora non più: cos’è cambiato?

"Intanto lavoreremo per non farci scippare il miliardo e 800 milioni che abbiamo trovato per l’investimento storico tra Pesaro e Fano. Dall’altro lato penso che ormai la scelta strategica sia quella di collegare di nuovo Urbino alla ferrovia e Calmazzo, collegare le aree interne da Pergola a Fabriano e Roma. La Pergola-Fabriano è semichiusa se non per qualche domenica turistica. Abbiamo bisogno di collegare Urbino a Roma, questa è la vera proposta strategica".

Per le chiusure degli sportelli bancari e dei servizi in queste realtà dell’entroterra, quali proposte ha?

"Bisogna interrompere questo cane che si morde la coda, cioè meno servizi e quindi meno residenti. Dobbiamo aiutare le persone a vivere qua. Quattro proposte: contributi per le pluriclassi nelle scuole, aiuti a giovani coppie che verranno in queste zone, trasporti scolastici e asili nido gratis. Proposte già fatte in altre Regioni, li finanzieremo cancellando l’Atim, che ci è costata 12 milioni in questi anni".

Lasciando l’Europa non pensa di tradire i tanti elettori che l’hanno votata?

"Le 52mila preferenze dei marchigiani erano già orientate a chiedere un mio impegno per la regione. Anche nelle altre regioni dove mi hanno votato mi hanno spinto a candidarmi perché sarà una sfida strategica a livello nazionale. E poi al richiamo della propria terra non si può non rispondere. Ce la metteremo tutta per vincere e questo viaggio in bicicletta dimostra che è bellissimo vivere nelle aree interne e il nostro obiettivo è rendere meno faticoso vivere in questi splendidi posti".

Ma intanto c’è una prima grana interna, per Ricci. Arriva da Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Pd di Macerata, che non ha gradito l’uscita dell’ex sindaco sul tema del fine vita. "Se dovessi diventare presidente della Regione – aveva detto Ricci – farei una legge sul fine vita, come chiede la maggior parte degli italiani. Valuto positivamente l’iniziativa della Toscana: farei una norma analoga". Sciapichetti, esponente dell’ala cattolica del Pd, ha indirizzato a Ricci una lettera aperta. "Caro Matteo, non nascondo la mia sorpresa e con lealtà voglio dirti che questa volta sono in totale disaccordo (e non sono il solo!) con le tue dichiarazioni".

Mario Carnali