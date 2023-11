Ricci presenta il suo libro ‘Pane e politica’

Oggi, alle 17.30, nella chiesa del Suffragio del Centro Arti Visive Pescheria Corso XI Settembre, il sindaco Matteo Ricci presenterà il suo ultimo libro dal titolo "Pane e Politica" (prefazione di Valter Veltroni), che racconta il suo viaggio per immaginare il futuro della sinistra. Insieme al sindaco di Pesaro ci saranno: il giornalista Rai Andrea Vianello e la senatrice Ilaria Cucchi. Coordina l’incontro il vicedirettore de Il Resto del Carlino Valerio Baroncini.

Per capire il contesto in cui nasce il libro bisogna ritornare alle ultime elezioni politiche: "Il 25 settembre del 2022 – si legge nella presentazione – il Pd incassa la più sonora sconfitta della sua breve vita. Come reagisce il partito? Dimissioni del segretario, elezione di un nuovo leader. Si deve fare una Costituente delle idee, dicono tutti. Bisogna rifondare il partito. Ricci decide di partire per una inedita campagna post-elettorale. Un giro dell’Italia alla ricerca delle ragioni della sconfitta. Si fa invitare a cena nelle famiglie italiane. Siede con loro a tavola. Fa domande. Ascolta. Riempie il suo taccuino di appunti. Vuole capire perché la gente ha voltato le spalle alla sinistra. Una costituente dal basso, da Nord a Sud, casa per casa, come si faceva una volta".

Quel viaggio, appunto, è diventato un libro, che oggi il sindaco presenterà per la prima volta in città.