Ricci se ne torna a Bruxelles: "Non si abbandona la nave". I social diventano terra straniera

Ci siamo tanto odiati anche prima dei social. Prima di Facebook e prima di X quando ancora si chiamava Twitter. Ma quando l’aggressività avvampa sulle piattaforme, c’è un’evidenza plastica che nella vita reale si può solo annusare. Soprattutto se a patirne è chi, in quel mare, ci ha navigato spesso e col vento in poppa e su cui oggi annaspa come in terra straniera. Così, fa un certo effetto vedere i commenti all’indomani dell’annuncio di Matteo Ricci di voler proseguire il suo mandato a Bruxelles, come europarlamentare, invece che dagli scranni dell’opposizione ad Ancona. "E poi si llamentano che la gente non va più a votare", il commento più benevolo. Mentre c’è chi fa i conti in tasca all’eurodeputato: "A Bruxelles sono 21mila al mese, ad Ancona 13mila"; e chi, ancora, gli rinfaccia l’incoerenza: "Bell’esempio per chi, fino a pochi giorni fa, si riempiva la bocca parlando di politica come servizio per la comunità!".

Critiche che arrivamo anche dal ’fuoco amico’: "No caro Matteo, tu ritornando al Parlamento Europeo tradisci tutti i Marchigiani gli attivisti del Pd che, come me, ti hanno votato; ci hai preso in giro. Perché non lo hai detto prima di candidarti? Sei un dirigente nazionale del Pd, devi essere coerente con le scelte, non te lo ha ordinato il dottore di candidarti. Orlando in Liguria e stato coerente, tu invece hai scelto la sedia. Complimenti". La colpa, per molti, è di "alto tradimento": "Cioè, tu mi vuoi dire che dopo che ti ho votato tu adesso prendi e te ne vai in Europa, lasciando qui tutti quelli che ti hanno fatto la campagna elettorale e si sono spesi per te in mezzo a una strada? Questo caro Matteo si chiama tradimento a casa mia, e dovrebbe essere la stessa tua di casa, casa che si chiama Pd!".

E le critiche fanno certamente più male quando arrivano dagli amici di partito, al di là degli ordini di scuderia. Claudio Uguccioni, sindaco per 17 anni di Saltara (Comune che da 2017 è confluito nel nuovo ente fuso di Colli al Metauro) e iscritto da cinquant’anni al Pci, poi al Pds e adesso al Partito Democratico, va subito al punto: "E così, incredibile ma vero, Matteo Ricci non accetterà di guidare l’opposizione in Consiglio regionale. Tornerà a Bruxelles! L’unico motivo che mi viene in mente per una scelta così disgraziata è che abbia pensato: ‘Chi non mi vuole, non mi merita’. Il problema che oltre 286mila elettori marchigiani l’avevano voluto, votandolo. Cosa racconterà a tutte quelle persone che avevano creduto in lui? L’impegno che si prende con gli elettori, sia che si vinca sia che si perda, si deve rispettare. Altrimenti, oltre che perdere le elezioni, si perde di credibilità. La scelta di Matteo Ricci che abbandona la nave come fece il comandante Schettino dopo il naufragio della Concordia è il peggior finale dopo il disastro delle elezioni della nostra Regione e il miglior regalo per la maggioranza di destra che potrà dire senza che nessuno possa smentirli: ‘Vedete, su Ricci avevamo ragione noi!’. Grazie Matteo, a buon rendere".