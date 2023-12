Ricci si mette nelle mani di Schlein: "Europee? Sì, ma sarà durissima"

"Mi sento l’ultimo dei mohicani. Nel senso che nelle Marche, sono rimasto l’unico sindaco di un capoluogo di provincia con idee in area progressista-democratica. Ma da Pesaro partirà la riscossa alla conquista delle Marche". La prospettiva in vista delle amministrative e delle elezioni europee del 2024 prima e delle regionali del 2025 poi, elargita ieri ai giornalisti, è di Matteo Ricci il quale mostra il fianco quando parla del vecchio Palazzetto e della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

Entrambi rappresentano due spine di cui spera di liberarsi, presto e bene. Nei desiderata del sindaco c’è quello di inaugurare l’Auditorium Scavolini, già vecchio Palazzetto, il 29 febbraio: "Aggiungo una novità collegata all’anno da Capitale: – ha detto – esterni ed interni dell’auditorium saranno arricchiti da video proiezioni artistiche, elaborate dallo studio del visual designer Paolo Buroni. La novità è stata possibile con il finanziamento della Cte, la Casa delle tecnologie emergenti". Il futuro politico di Ricci, invece dipende da Schlein. "Ho dato la mia disponibilità per le Europee: come Gori, Nardella, De Caro anche io aspetto marzo per sapere se Schlein accetterà di mettermi in lista . E’ chiaro che per un marchigiano si tratta di una sfida al limite dell’impossibile se si pensa che nel 2019 il Pd ha avuto 110mila voti in Umbria, 170mila voti nelle Marche; 600mila nel Lazio e 600mila in Toscana. Viene da sé che ad eleggere sono queste due ultime regioni e che la dimensione demografica penalizza un marchigiano. Ho una visibilità nazionale, ma resta il fatto che dovrò correre il doppio degli altri. E’ certo, però che entro gennaio si dovrà chiudere la partita". Sapere chi deve fare cosa è una tempistica che a cascata si riflette anche sui candidati alle comunali: "nel 2014 si votava il 24 maggio e le primarie ci sono state a metà marzo – ha detto Ricci –. Ma non arriveremo così lunghi: il nome del candidato sindaco verrà fuori prima". L’ipotesi primarie di partito per le comunali (Vimini, Biancani, Perugini, Mengucci tra i nomi usciti durante le consultazioni) non è esclusa a priori, ma poco plausibile. "Bellucci sta facendo un ottimo lavoro. Anche Vimini e Biancani si stanno comportando bene: non creano divisioni. Inoltre il dibattito deve tenere conto della condivisione con gli alleati: M5s, Verdi, Sinistra italiana, le liste civiche storiche e Azione con cui abbiamo un dialogo aperto".

Ricci non prende in considerazione l’ipotesi di un terzo mandato. "Mettiamo il caso che la Schlein non la candidi alle Europee correrebbe alle regionali?" è stata una delle domande a cui Ricci ha replicato con un sibillino “ni“: "Tutti sanno che ho investito per fare politica nazionale in questi anni. Posso fare politica anche stando fermo, senza nessun mandato. Sarò presidente di Ali, Associazioni autonomie locali per un altro anno. Sono riconosciuto come dirigente nazionale del partito: è quello che vorrei fare anche in futuro". Non esprime interesse esplicito alle regionali, ma promette di continuare a sostenere il territorio provinciale, rimarcando la propria radice: "Provengo da una piccola frazione, Miniera di Urbino". Infine, durante il confronto Ricci ha dato di pialla sugli avversari: "Il centrodestra? Ha difficoltà a trovare gli argomenti. Il contrasto è di basso livello: al massimo ci hanno criticato di aver messo la pista di ghiaccio in Piazzale Matteotti. Faticano a trovare il candidato: hanno chiesto a 60 persone, gli manca di consultare l’elenco del telefono. Lo cercano esternamente perché sono consapevoli della debolezza dei dirigenti interni". Prima degli auguri di buon anno Ricci ha sottolineato il successo di adesioni al debutto da Capitale con il Presidente Mattarella in città: "In sole 4 ore abbiamo registrato 400 prenotati: c’è l’orgoglio di festeggiare l’anno da Capitale".

Solidea Vitali Rosati