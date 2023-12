Ricci, te la do io l’America. A New York con 36 euro. Che prezzi per l’hotel

Tutti possono andare a New York, ma nessuno alle condizioni riservate al sindaco Matteo Ricci. Il quale ha dormito in un hotel del centro al costo di 40,18 dollari per notte, ossia 36,82 euro giornalieri. Prezzi che non ci sono nemmeno a Caprazzino di Sassocorvaro, con tutto il rispetto si intende per Caprazzino. Lo rivela una determina pubblicata da pochi giorni nell’albo pretorio del Comune che dice: "Gli uffici di segreteria del Comune hanno richiesto il servizio professionale dell’Agenzia “Atelier del Viaggiatore Srl che ha presentato un preventivo di spesa per la prenotazione del trasporto aereo e del soggiorno in hotel pari ad 2.860 euro, prezzo ritenuto congruo". E ci mancherebbe pure che non fosse congruo.

Tutto è nato dall’esigenza del sindaco e del vice Vimini di volare in America. Si legge nella determina n. 3208: "Dato atto che il sindaco è stato invitato dalla Fondazione Rof a presenziare alla promozione dell’evento Pesaro 2024&Rossini Opera Festival e del concerto Cenerentola#25 New York e tale tour promozionale continua presso l’Ambasciata Italiana a Berlino, considerato che per l’organizzazione di tale missione internazionale, dopo ricerca di mercato, anche tenendo conto della necessità di organizzarsi insieme al Rof, gli uffici di segreteria hanno richiesto all’Agenzia “Atelier del Viaggiatore...". Ottenendo un prezzo strabiliante. Abbiamo chiamato proprio l’agenzia di via Marsala per saperne di più e magari rendere edotti anche i lettori in procinto di volare a New York a prezzi così stracciati, sul nome dell’hotel così a buon mercato pur di ottimo livello. La risposta del titolare dell’agenzia è stata semplicissima: "Non posso saperlo, noi vendiamo pacchetti volo più hotel e non tengo a mente il distinguo delle varie voci. Risponde al vero tutto ciò che la determina riporta, e mi riferisco al pacchetto completo per due giorni di 2.860 euro, sul resto non posso dirle niente. La privacy dei clienti e degli alberghi che scelgono per me è sacra".

Peccato perché avrebbe contribuito a fare felici tanti altri viaggiatori pesaresi. Ma vediamo in dettaglio quella trasferta: il viaggio andata e ritorno in aereo costa intorno agli 800 euro, a questo si aggiunge l’invidiabile pernottamento a 73,64 per due notti, il resto dei 2000 euro potrebbero essere andati per colazioni, incontri, musei, spostamenti. A New York, è noto, costa tutto caro. Anzi tutto no.