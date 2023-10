Ricco calendario di escursioni nei parchi della provincia

Un ciclo di escursioni nelle valli del Metauro e del Burano, dal mare all’Appennino centrale, passando per le dolci colline fanesi per arrivare alla gola del Furlo inerpicandosi nella Riserva Naturale del bosco di Tecchie e in quello delle Cesane. Sette appuntamenti domenicali rivolti ad un pubblico eterogeneo alla scoperta dei 7 Musei della Rete Museale della via Flaminia. A partire dal 15 ottobre e fino al 26 novembre in programma 7 percorsi, strutturati da guide professioniste (Smartrekking, Family trekking, Iperappennino, Romagna Slow, Il Ponticello, Passamontagna, La Cordata) per accompagnarci alla riscoperta del nostro territorio e della sua storia antica, testimoniata dai reperti archeologici esposti nei Musei. Nel ciclo di sette escursioni saranno svelati i luoghi della Rete Museale della Flaminia che raccontano di antiche genti che hanno popolato e animato il territorio: dalla sala dei mosaici a Saltara di Colli al Metauro, attraverso il Museo geoterritoriale e archeologico di Cantiano, il Museo archeologico e della Flaminia di Cagli, la ex chiesa e gallerie romane al Furlo di Fermignano, il Museo Archeologico e Pinacoteca del palazzo Malatestiano di Fano"

