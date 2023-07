Riceci: Aguzzi al contrattacco "Discarica, un progetto targata Pd"

"Il Pd di Biancani e Vitri si faccia un esame di coscienza". Lo dice l’assessore regionale Stefano Aguzzi, finito nel mirino dei due consiglieri regionali del Pd sul caso della discarica di Riceci. Due, sostanzialmente, le accuse: non aver approvato il nuovo Piano di gestione dei rifiuti e avere avuto una posizione ambigua sul progetto, che in una prima fase l’assessore – secondo Biancani e Vitri – avrebbe sostenuto. "Trovo patetiche e imbarazzanti le loro dichiarazioni – replica Aguzzi – Tentano di accusare il sottoscritto e il mio partito Forza Italia, ndr) di essere responsabili del progetto della discarica di Riceci. A detta dei consiglieri regionali del Pd, la gestione dei rifiuti sembrerebbe fuori controllo, omettendo una grande verità che dobbiamo, per dovere di cronaca, chiarire alla pubblica opinione: la verità è che la discarica di Riceci è un progetto targato dalla A alla Z Partito Democratico, progetto partito, proposto e votato dal consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi a dicembre 2022 e allora il Cda era composto da esponenti, per parte pubblica, del Pd. Ad onor del vero, il centrodestra della Provincia di Pesaro Urbino ha richiesto di avere un rappresentante dentro il Cda e non gli è mai stato concesso. Anche i sindaci soci di maggioranza delle quote di Marche Multiservizi sono del Pd. Di conseguenza – prosegue Aguzzi – quando a dicembre il Cda di Marche Multiservizi ha votato per aderire alla nuova società Aurora e al nuovo progetto della discarica di Riceci pagando addirittura 2.900.000 euro senza avere alcun tipo di autorizzazione in mano, l’operazione quindi è stata condotta da esponenti del Pd. La Regione Marche è stata coinvolta con una richiesta di parere al Genio Civile solo nel mese di febbraio 2023, dopo che il Cda aveva votato il tutto a dicembre 2022, il Genio civile ha risposto a Maggio 2023 dichiarando che quell’area era interessata a frane e di conseguenza emana il parere negativo sulla realizzazione di una nuova discarica in quella zona".

"Mai, né io né il mio partito Forza Italia, siamo stati coinvolti su questa decisione. La Provincia di Pesaro Urbino ha chiesto ufficialmente un parere alla Regione Marche solo il 26 giugno 2023 dopo che aveva chiuso il procedimento il 16 giugno 2023 e nelle nostre risposte abbiamo ribadito che per essere autorizzato un impianto che accolga rifiuti speciali non pericolosi le distanze debba essere non inferiore a 2.000 metri dal centro abitato, confermando in maniera definitiva le normative da rispettare".