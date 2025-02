Riceci, Angelini replica a Paolini : "Aurora può ripresentare il progetto"

"Ecco perché Petriano non ritira il ricorso al Tar presentato dal Comune contro la Provincia". Il sindaco di Petriano, Giovanni Angelini replica al forte sollecito del presidente Giuseppe Paolini a proposito della questione inerente il progetto della discarica di Riceci. Due giorni fa il presidente Paolini aveva espresso un commento sulla prima sentenza del Tar, che ha giudicato “improcedibile” per sopravvenuto difetto di interesse (perché nel frattempo la Provincia ha bocciato il progetto della discarica) il ricorso contro l’ente di via Gramsci dell’associazione ambientalista “Iniziativa democratica” che aveva impugnato la convocazione della conferenza dei servizi istruttoria.

"Giustamente - faceva presente Paolini - gli stessi proponenti si sono sfilati, chiedendo la cessazione della materia del contendere, perché nel frattempo la Provincia ha bocciato il progetto della discarica. Ritenendosi soddisfatti del rifiuto all’autorizzazione dell’impianto. Mi chiedo perché il Comune di Petriano invece, non abbia fatto altrettanto ritirando il suo ricorso al Tar contro la Provincia. È un atteggiamento che rischia di inficiare l’esito della conferenza dei servizi. Con il rischio che torni nuovamente tutto in discussione, se malauguratamente fosse accolto".

Il sindaco di Petriano torna sulla questione spiegando le ragioni del Comune. "Risulta difficilmente comprensibile da diversi punti di vista l’intervento del Presidente della Provincia che commenta la prima sentenza del Tar. In primo luogo, la sua preoccupazione circa l’entrata in vigore di nuove norme che potrebbero ridurre le distanze dai centri abitati per la realizzazione di discariche, non riguarderebbe comunque il progetto Riceci poiché, trovandosi l’impianto a 1.000 metri dal centro abitato, non avrebbe alcun effetto la riduzione da 2.000 metri a 1.500 prevista dal nuovo piano regionale dei rifiuti che, tra l’altro, è ancora in discussione. In secondo luogo, le considerazioni in ordine agli effetti del ’mancato ritiro del ricorso del Comune di Petriano’ sembrano formulate da chi non ha ben compreso la questione. Va detto infatti che il collegamento che c’è tra il ricorso presentato dal Comune di Petriano (contro la proroga dei termini concessi dalla Provincia alla società Aurora per l’integrazione della documentazione) e quello presentato da quest’ultima (contro il diniego autorizzativo al progetto di discarica), potrebbe portare alla loro riunione con il vantaggio di poter utilizzare anche in questa sede le argomentazioni già esposte dal Comune nel proprio ricorso".

"Senza contare – prosegue Angelini – che il ricorso proposto dal Comune, da solo, rappresenta certamente ’un’arma’ a difesa di Riceci. Né, in ogni caso, gli effetti eventuali di nuove norme che dovessero sopravvenire, potrebbero essere condizionati dalla rinuncia al ricorso da parte del Comune di Petriano. Da ultimo, il timore di Paolini che la società Aurora ripresenti il progetto è un’eventualità che deve essere presa in considerazione anche nel caso in cui il ricorso di Aurora in discussione il 19 novembre, dovesse essere respinto. Nulla ad oggi vieta di presentare nuove istanze per simili autorizzazioni, a Riceci o in un altro qualsiasi luogo della provincia. In conclusione, leggere oggi un tale intervento fatto da chi dice di trovarsi dalla stessa parte della Comunità di Petriano, ovvero, dalla parte di Riceci, questo sì è davvero surreale. Quello che ci auspichiamo è la continuazione del confronto nelle sedi opportune, purché questo sia franco e tendente a perseguire l’interesse prevalente delle comunità locali, nel rispetto della legalità".