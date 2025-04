Riceci: azzardo con soldi pubblici: "Chi ha detto sì, può pagarla cara"

Qualcuno potrebbe pagare caro per Riceci. Si tratta dello spreco di quei 3 milioni e 400mila euro (che per oltre il 50 per cento sono soldi pubblici), letteralmente buttati nella spazzatura per un’operazione compiuta al buio. Lo scrive la commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti che ha pubblicato ieri la propria relazione conclusiva. In 235 pagine vengono ripercorse tutte le tappe della complicata indagine che verrà presentata lunedì prossimo in Prefettura dai membri che hanno fatto parte della commissione. Le conclusioni della relazione (presentata, in veste di relatori, dai deputati Rachele Silvestri e Francesco Emilio Borrelli) sono nette e a pagina 219, in 13 righe, viene ricostruito il ‘gioco d’azzardo’ che si è concluso con la sconfitta di chi, in mano, si è ritrovato con le carte sbagliate.

"Marche Multiservizi Spa – si legge nella relazione – in data 12 dicembre 2022 acquisiva le quote con aumento di capitale dell’Aurora Srl per complessivi 3.400.000 euro con impegno ad acquisire il restante capitale sociale in due successivi steps a titolo oneroso, come implicitamente confermato anche dalle dichiarazioni del Tiviroli in audizione il 28.02.2024, anche in questo caso senza che ancora fosse stata presentata l’istanza di autorizzazione della discarica (PAUR), cosa avvenuta nel febbraio 2023. L’acquisizione avveniva dunque senza nessuna clausola di salvaguardia in caso di mancata autorizzazione della discarica, generando di fatto uno sbilanciamento del rischio d’impresa di questo progetto esclusivamente a carico della multiutility; veniva così garantito ai soci privati cessionari delle quote societarie di Aurora Srl un vantaggio economico cospicuo, senza vincolo di risultato, solo per aver opzionato dei terreni nel comune di Petriano. La natura prevalentemente pubblica delle fonti di finanziamento di Marche Multiservizi Spa potrebbe comportare eventuali profili di responsabilità in capo ai soggetti responsabili". Cioè i membri del consiglio di amministrazione che siedono a quel tavolo, nominati dalle amministrazioni pubbliche che ce li hanno fatti sedere. Marche Multiservizi, per il 52,85 per cento, è una società a partecipazione pubblica. Oltre un milione e mezzo di euro di quell’investimento sono soldi pubblici.

E non solo, secondo la relazione gli sprechi e la gestione “allegra” del denaro per lo più pubblico non sono finiti: "Per tale progetto, pur disponendo Marche Multiservizi della propria società interna Green factory Srl, si è fatto ricorso a una società commerciale, Aurora Srl, nata dalla società Ecosun Srl, che a sua volta era inizialmente di proprietà esclusiva di Ecoservizi Srl con sede in San Marino; poi acquisita (parzialmente e gradualmente) da Marche Multiservizi, società a maggioranza pubblica della regione Marche, esponendo così la multiutility a un investimento infruttuoso".

Inoltre si tratta di un progetto, secondo la relazione, "concepito in contrasto alla pianificazione della Regione Marche poiché tale discarica non era necessaria essendovi altre discariche utilmente sfruttabili nella regione: in particolare laddove a far data dal 2017 MMS ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione all’aumento del rateo di discarica di rifiuti speciali non pericolosi nelle due discariche di Urbino e Tavullia, di propria diretta gestione".